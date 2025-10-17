VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε - Τιμές

Το όφελος από την αγορά που κάνει πιο προσιτή την αγορά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 17/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
17.10.25 , 21:17 Προφυλακίσθηκε 21χρονος ως διαχειριστής site παιδικής πορνογραφίας
17.10.25 , 21:10 GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;
17.10.25 , 20:31 Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
17.10.25 , 20:31 Ν. Πλακιάς στο Star: Αν σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών θα τα ξαναγράψουμε
17.10.25 , 20:15 Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
17.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;
17.10.25 , 19:40 VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε - Τιμές
17.10.25 , 19:20 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος απάντησε σε τηλεφώνημα και έπεσε από τον 24ο όροφο
17.10.25 , 19:18 Με SMS η ειδοποίηση για δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία
17.10.25 , 19:17 Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο
17.10.25 , 18:27 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»
17.10.25 , 18:19 Cash or Trash: Πωλήθηκε η καρέκλα - έργο τέχνης;
17.10.25 , 18:18 Επιστροφή Ενοικίου: Προθεσμία έως 20 Οκτωβρίου 2025
17.10.25 , 18:16 Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος απάντησε σε τηλεφώνημα και έπεσε από τον 24ο όροφο
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;
Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Volkswagen ανανεώνει το δημοφιλές compact SUV της, το T-Cross, προσφέροντας συνολική προϊοντική ενίσχυση που αναβαθμίζει την τεχνολογία, την ασφάλεια και την ποιότητα σε όλη τη γκάμα του μοντέλου.

Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.Η μάρκα προσφέρει προωθητικό όφελος 1.000 € έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό στο κοινό που αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και καλοεξοπλισμένο SUV.

VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε - Τιμές
Πιο έξυπνο και ασφαλές από ποτέ

Το ανανεωμένο T-Cross διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: • Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση • Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης • Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία • Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

Ποιοτική αναβάθμιση και πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός

Η βασική έκδοση Essential εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία άνεσης και λειτουργικότητας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή εμπειρία οδήγησης: • Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light • Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων • Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες • Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων) • Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto.

VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε - ΤιμέςΜε όλες αυτές τις αναβαθμίσεις, το T-Cross αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και προσιτές επιλογές στην κατηγορία. Συγκεκριμένα στην έκδοση Essential, η τιμή διαμορφώνεται στα 19.780 € (περιλαμβάνει το προωθητικό όφελος των 1.000 €) στην τιμή τιμοκαταλόγου: 20.780 €. Το νέο T-Cross είναι ήδη διαθέσιμο με πλήρη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και επιλογές για κάθε οδηγό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW T-CROSS
 |
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top