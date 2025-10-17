VW T-Cross: Δείτε σε ποια σημεία ανανεώθηκε

H Volkswagen ανανεώνει το δημοφιλές compact SUV της, το T-Cross, προσφέροντας συνολική προϊοντική ενίσχυση που αναβαθμίζει την τεχνολογία, την ασφάλεια και την ποιότητα σε όλη τη γκάμα του μοντέλου.

Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.Η μάρκα προσφέρει προωθητικό όφελος 1.000 € έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό στο κοινό που αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και καλοεξοπλισμένο SUV.



Πιο έξυπνο και ασφαλές από ποτέ

Το ανανεωμένο T-Cross διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: • Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση • Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης • Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία • Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

Ποιοτική αναβάθμιση και πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός

Η βασική έκδοση Essential εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία άνεσης και λειτουργικότητας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή εμπειρία οδήγησης: • Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light • Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων • Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες • Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων) • Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto.

Με όλες αυτές τις αναβαθμίσεις, το T-Cross αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και προσιτές επιλογές στην κατηγορία. Συγκεκριμένα στην έκδοση Essential, η τιμή διαμορφώνεται στα 19.780 € (περιλαμβάνει το προωθητικό όφελος των 1.000 €) στην τιμή τιμοκαταλόγου: 20.780 €. Το νέο T-Cross είναι ήδη διαθέσιμο με πλήρη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και επιλογές για κάθε οδηγό.