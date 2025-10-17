Αλεξάνδρα Νίκα: Mε τον γιο της στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς της

Τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς της επισκέφτηκε η Αλεξάνδρα Νίκα και μαζί της είχε την αγαπημένη της παρέα. Αυτή δεν είναι άλλη από τον 11 μηνών γιο της, Βασίλη.

Η γνωστή επιχειρηματίας και σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι αρκετά ενεργή στο Instagram και μοιράζεται πολλές στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μαμά και γιος φαίνεται πως διάλεξαν μαζί ντομάτες και άλλα λαχανικά και φρούτα.

Δες τη φωτογραφία που ανέβασε στα Instastories της:



