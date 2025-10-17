Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η οικογένειά της το καλοκαίρι. Με αφορμή την ιστορία του δημοσιογράφου Γιάννη Πετσατόδη, ο οποίος νίκησε τη λευχαιμία, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι και η ίδια βίωσε ένα πραγματικό θαύμα μέσα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της μητέρας της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για όσα έζησε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα« το πρωί της Παρασκευής.

«Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ. Κάθε φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, η πίστη μου μεγαλώνει. Το καλοκαίρι πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο με τη μητέρα μου. Ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα και στον κόσμο, ο κύριος Ντίνος Κωνσταντινίδης, έσωσε τη μητέρα μου. Ήταν να φύγει από τη ζωή, μετά από πολλαπλά χειρουργεία, και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, μιλώντας για τη δύναμη της πίστης, αλλά και για το πώς η επιστήμη και το θείο «συνεργάστηκαν» για να σωθεί ο άνθρωπος που αγαπά περισσότερο:

«Οι επιστήμονες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά ξέρω ότι ακόμα και οι κορυφαίοι γιατροί νιώθουν πως, στις πιο δύσκολες στιγμές, υπάρχει και η βοήθεια του Θεού. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι επιστήμονες έχουν πει πως “ήταν θαύμα”».

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα δημόσια για αυτό, αλλά το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα. Θα μιλήσω για αυτό όταν περάσει λίγο ο καιρός. Πάντα πιστεύω στη δύναμη της επιστήμης, αλλά και στη βαθιά πίστη στον Θεό», τόνισε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα αυτή την περίοδο η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού φήμες τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή!

Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου στο κέντρο της Αθήνας και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της / NDP Photo Agency