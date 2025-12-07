Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δε θα πήγαινα ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»

Κάθετη η influencer στη νέα εκπομπή του Fipster

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερο βίντεο που πόσταρε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, Μπαμ Μπουμ στο YouTube.   

Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους

Παρότι δε θέλησε να απαντήσει σχεδόν σε καμία ερώτηση για την προσωπική ζωή της, η γνωστή Influencer κι επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι δε θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τον Fipster

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τον Fipster

«Έχω mute στο Instagram τη Μαρία Αντωνά. Δε θα πήγαινα ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Δε χρειάζεται να απαντήσω, όλοι το ξέρουν. Ούτε αν ήταν η τελευταία εκπομπή που υπάρχει στον πλανήτη και ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε με 50.000 ευρώ» είπε αρχικά. 

Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Θυμίζουμε ότι μετά τη σύλληψη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον περασμένο Φεβρουάριο, η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό είχε βρεθεί έξω από το σπίτι του ζευγαριού, με την Influencer να αντιδράει με έντονο ύφος κατά των δημοσιογράφων.

Φανερά ενοχλημένη, η σύντροφος του τραγουδιστή απέφυγε τους δημοσιογράφους των πρωινών εκπομπών, τονίζοντας πως θα απαντήσει επί του θέματος μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram. 

Καληφώνη: Η φωτογραφία μέσα από το σπίτι λίγη ώρα πριν τη δίκη του Μάστορα

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου του ANT1 για το αν η ίδια τρόμαξε με τη σύλληψη του συντρόφου της: «Τρομάζω που είστε εσείς κάτω από το σπίτι μου», είπε φανερά ενοχλημένη η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα.

Ο Χρήστος Μάστορας κι η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ένα από τα πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπι

Ο Χρήστος Μάστορας κι η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ένα από τα πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπιζ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο με την έντονη αντίδραση που είχε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κατά των δημοσιογράφων,, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία σκληρή τοποθέτηση στο Πρωινό του ΑΝΤ1. «"Τρομάζω που είστε κάτω από το σπίτι μου". Εμένα με ενοχλεί πιο πολύ αυτό που είχε ως αντίδραση η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, παρά όλο αυτό που έκανε ο Χρήστος Μάστορας», είχε πει.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Τρομάζω που είστε κάτω από το σπίτι μου»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας σε συζήτηση με την Ελένη Βουλγαράκη και την Αφροδίτη Γραμμέλη, οι οποίες είχαν αντίθετη άποψη, τόνισε: «Συγγνώμη, γιατί απορεί που την κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι; Είναι το πρόσωπο των ημερών ο Μάστορας. Τον αποθεώσαμε με την ταινία, τώρα έκανε ένα μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον ο ομιλών δεν τον σταύρωσε. Είναι μέρος του συμβάντος η συγκεκριμένη. Ήταν παρούσα. Λέει στον δημοσιογράφο που κυνηγάει το θέμα ότι την τρομάζει; Εμένα θα με τρόμαζε να έρχεται ένας μεθυσμένος πάνω μου στον δρόμο. Δεν είδα να κρατάει και πιστόλι ο ρεπόρτερ, κάμερα κράταγε. Η έπαρση είναι κακό πράγμα στους ανθρώπους. Εγώ θα τρόμαζα με ένα μεθυσμένο οδηγό και όχι με μία κάμερα».

