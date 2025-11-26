Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους

Η influencer μοιράστηκε σπάνιες κοινές στιγμές με τον τραγουδιστή

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε στο TikTok ένα νέο, τρυφερό βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Χρήστο Μάστορα.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, καθώς αποτελεί μία από τις σπάνιες φορές που η ίδια δημοσιεύει κοινό περιεχόμενο με τον αγαπημένο της, δείχνοντας δημόσια πόσο ερωτευμένη είναι.

Στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας την αγκαλιάζει τρυφερά, σε μια καθαρά αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη στιγμή που ανέδειξε τη χημεία της σχέσης τους.

Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους

Η ανάρτηση γέμισε σχόλια από followers που ενθουσιάστηκαν τόσο με την τρυφερότητα του ζευγαριού όσο και με το γεγονός ότι η influencer μοιράστηκε κάτι τόσο προσωπικό – κάτι που δεν συνηθίζει συχνά.

@garifalia.kalifoni 🫂🤭#foryouu #fyp #❤️ ♬ careless whisper hitnostalgico - ʙᴇᴛᴏ ⚡︎ ʜɪᴛ ɴᴏsᴛᴀ́ʟɢɪᴄᴏ

Το ζευγάρι μετρά ήδη τρία χρόνια σχέσης και φαίνεται πως η καθημερινότητά τους εξελίσσεται αρμονικά, αφού εδώ και αρκετό καιρό συγκατοικούν.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα του Χρήστου Μάστορα, που βρίσκεται σε έντονη δημιουργική περίοδο με τη μουσική του, και τις αυξημένες υποχρεώσεις της Γαρυφαλλιάς τόσο στα social media όσο και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, οι δυο τους καταφέρνουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή ισορροπημένη και γεμάτη κοινές στιγμές.

Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους

Μία από αυτές τις στιγμές μοιράστηκε πρόσφατα η influencer, δείχνοντάς μας ότι το σπίτι τους έχει ήδη φορέσει… τα χριστουγεννιάτικά του! Η Γαρυφαλλιά ανέβασε στο Instagram το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, ένα εντυπωσιακό, πλούσια στολισμένο δέντρο με κόκκινες μπάλες, κορδέλες, χρυσαφένιες λεπτομέρειες και λαμπάκια που δημιουργούν μια απόλυτα cozy ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι λιτό αλλά παράλληλα ζεστό και γιορτινό, αντανακλώντας το στιλ και των δύο.

Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους

Η influencer σχολίασε πόσο ανυπομονούν για τις γιορτές και πώς προσπαθούν να αξιοποιούν κάθε στιγμή στο σπίτι, ειδικά όταν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τούς κρατούν για μεγάλα διαστήματα μακριά. Με τον Χρήστο Μάστορα να ετοιμάζει νέα μουσικά projects και τη Γαρυφαλλιά να συνεχίζει δυναμικά τόσο στην ψηφιακή της παρουσία όσο και στις επιχειρήσεις της, οι γιορτές φαίνεται πως θα τους βρουν πιο δεμένους από ποτέ.

Το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας προσεκτικά τι μοιράζεται με το κοινό του. Κι ίσως γι’ αυτό κάθε μικρή ματιά στην καθημερινότητά τους γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media. Οι θαυμαστές τους, πάντως, περιμένουν ήδη την επόμενη κοινή στιγμή τους – είτε από κάποιο ταξίδι, είτε από το λαμπερά στολισμένο σπίτι τους.

