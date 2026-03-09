Πύρινη κόλαση στο Μπαχρέιν: Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας

Οι αναχαιτίσεις ιρανικών drones από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Μπαχρέιν πλήττεται από επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς.
  • Τα διυλιστήρια είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομία του Μπαχρέιν.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυραύλους, με βίντεο να καταγράφουν τις επιτυχείς αναχαιτίσεις.
  • Στο Ιράν, πανηγυρισμοί για την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, παρά τις επιθέσεις στο Ισφαχάν.
  • Η εκλογή του Χαμενεΐ θεωρείται από τους υποστηρικτές του καθεστώτος ως θεϊκή απάντηση στην κρίση μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει το Μπαχρέιν αναφέρθηκε η  Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star. 

Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ

 Όπως ανέφερε,  το Μπαχρέιν βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις με τεράστια πετρελαϊκή εγκατάσταση να έχει χτυπηθεί μετά από επιτυχημένο  χτύπημα του Ιράν  και θραύσματα από αναχαιτίσεις να έχουν πέσει σε γειτονιές. Τα διυλιστήρια  αποτελούν την οικονομική «καρδιά» του βασιλείου ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες. 

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπαίνουν στον πόλεμο. Αναγκάστηκαν να αναχαιτίσουν ιρανικά drones και πυραύλους. Στα βίντεο των αναχαιτίσεων φαίνονται πράσινοι κύκλοι να «λοκάρουν»  μικρές φωτεινές κουκκίδες που είναι τα ιρανικά drones που κινούνται γρήγορα. Όταν το στόχαστρο γίνεται κόκκινο, ακούγεται το χαρακτηριστικό «μπιπ» και μια λάμψη διαλύει το drone στον αέρα. 

Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!

Πανηγυρισμοί για τον νέο ανώτατο ηγέτη στο Ιράν 

Στο εσωτερικό του Ιράν, λαοθάλασσα ανθρώπων πανηγυρίζει για τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον γιο του Χαμενεΐ, παρότι δίπλα τους σκάνε οι βόμβες από τις επιθέσεις στο Ισφαχάν. Για τους υποστηρικτές του σκληροπυρηνικού καθεστώτος, η σημερινή ημέρα είναι μια νέα γέννηση. Η εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ αντιμετωπίζεται σαν η «θεϊκή απάντηση» στην κρίση που προκάλεσε ο θάνατος του πατέρα του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
