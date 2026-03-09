Πύρινη κόλαση στο Μπαχρέιν: Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας

Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει το Μπαχρέιν αναφέρθηκε η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε, το Μπαχρέιν βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις με τεράστια πετρελαϊκή εγκατάσταση να έχει χτυπηθεί μετά από επιτυχημένο χτύπημα του Ιράν και θραύσματα από αναχαιτίσεις να έχουν πέσει σε γειτονιές. Τα διυλιστήρια αποτελούν την οικονομική «καρδιά» του βασιλείου ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπαίνουν στον πόλεμο. Αναγκάστηκαν να αναχαιτίσουν ιρανικά drones και πυραύλους. Στα βίντεο των αναχαιτίσεων φαίνονται πράσινοι κύκλοι να «λοκάρουν» μικρές φωτεινές κουκκίδες που είναι τα ιρανικά drones που κινούνται γρήγορα. Όταν το στόχαστρο γίνεται κόκκινο, ακούγεται το χαρακτηριστικό «μπιπ» και μια λάμψη διαλύει το drone στον αέρα.

Πανηγυρισμοί για τον νέο ανώτατο ηγέτη στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, λαοθάλασσα ανθρώπων πανηγυρίζει για τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον γιο του Χαμενεΐ, παρότι δίπλα τους σκάνε οι βόμβες από τις επιθέσεις στο Ισφαχάν. Για τους υποστηρικτές του σκληροπυρηνικού καθεστώτος, η σημερινή ημέρα είναι μια νέα γέννηση. Η εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ αντιμετωπίζεται σαν η «θεϊκή απάντηση» στην κρίση που προκάλεσε ο θάνατος του πατέρα του.

