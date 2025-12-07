Ουκρανία: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης»

Τα δύο «αγκάθια» που παραμένουν

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διπλωματικός πυρετός για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία
Ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία ,Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται «πραγματικά κοντά» και πως τώρα εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων: το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

ουκρανία 1

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ύστερα από 8 χρόνια συγκρούσεων ανάμεσα σε υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στο Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Φόρουμ Εθνικής Άμυνας Ρίγκαν ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία όπως σημείωσε είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Ο Κιθ Κέλογκ

Ο Κιθ Κέλογκ

Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά

Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα, πρόσθεσε ο Κέλογκ, αφορούν το εδαφικό -πρωτίστως το μέλλον του Ντονμπάς - και το μέλλον του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν ρυθμίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε. «Κοντεύουμε».

«Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ο Κέλογκ χαρακτήρισε επίσης «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο την κλίμακα των νεκρών και των τραυματιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

ουκρανία 2

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συνολικά πάνω από δύο εκατομμύρια απώλειες, περιλαμβανομένων των νεκρών και των τραυματιών, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους, όπως επισημαίνει το Reuters. Η Μόσχα δηλώνει ότι οι Δυτικοί και οι Ουκρανοί υπερβάλλουν στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τις απώλειές της, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι η Μόσχα υπερβάλλει στις εκτιμήσεις της για τις ουκρανικές απώλειες.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, όλου του Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και κομμάτια των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, της Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Ζελένσκι και Κέλογκ

Τον περασμένο μήνα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, που διέρρευσε, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας.

Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες όπως δηλώνει τώρα η Ρωσία περιλαμβάνουν 27 σημεία, έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Το ακριβές περιεχόμενό τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

ουκρανία 3

Βάσει των αρχικών αμερικανικών προτάσεων, ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί επί του παρόντος, θα επαναλειτουργήσει υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται θα κατανέμεται ισομερώς στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να κάνει το βασικό μέρος της εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου πιθανής συμφωνίας.

