Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»

Μένει να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/11/2025)
Ο πρόεδρος της ΟυκρανίαςΒολοντιμίρ Ζελένσκι, φαίνεται πως έχει συμφωνήσει στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ορισμένες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CBS News σήμερα Τρίτη 25/11, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, αποκαλύπτουν ότι η Ουκρανία συμφώνησε επί της αρχής με την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

«Οι Ουκρανοί συμφώνησαν στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά συμφώνησαν».

Από την πλευρά του, ο Ρουστέμ Ούμεροφ είπε ότι ο Ζελένσκι ίσως να ταξιδέψει τον Νοέμβρη στις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. 

 

 

 

