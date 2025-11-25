Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, φαίνεται πως έχει συμφωνήσει στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ορισμένες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CBS News σήμερα Τρίτη 25/11, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, αποκαλύπτουν ότι η Ουκρανία συμφώνησε επί της αρχής με την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

«Οι Ουκρανοί συμφώνησαν στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά συμφώνησαν».

Από την πλευρά του, ο Ρουστέμ Ούμεροφ είπε ότι ο Ζελένσκι ίσως να ταξιδέψει τον Νοέμβρη στις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.



Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025