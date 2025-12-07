Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ

«Δεν μπορούσαμε να πάρουμε το παιδί από τα δόντια του ζώου»

Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Ελλαδα
Ανείπωτος είναι ο πόνος στη Ζάκυνθο για τον τραγικό θάνατο του μικρού Λίο που κατασπαράχθηκε από σκύλο που είχε η οικογένειά του στο σπίτι της. 

Ακόμα και οι γιατροί που ανέλαβαν το παιδί στο νοσοκομείο Ζακύνθου και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σώσουν, δεν μπορούν να συνέλθουν από την εικόνα που αντίκρισαν. 

O 2χρονος που κατασπαράχθηκε από σκυλί στη Ζάκυνθο 1

«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο, μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και πρόσθεσε:

«Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό». 

Τραγική ειρωνία, ο Λίο πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, γιόρτασε με την οικογένειά του τα δεύτερα γενέθλιά του.

O 2χρονος που κατασπαράχθηκε από σκυλί στη Ζάκυνθο 2

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

O 2χρονος που κατασπαράχθηκε από σκυλί στη Ζάκυνθο 3

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έφτασε ταυτόχρονα με το ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του χωριού ο οποίος είπε ότι «δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πίτμπουλ». 

Το σκυλί, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε δείξει επιθετικές συμπεριφορές βρίσκεται από χθες το βράδυ σε καταφύγιο μετά από εντολή του εισαγγελέα. 

Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο για να το παρακολουθήσει και το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

O 2χρονος που κατασπαράχθηκε από σκυλί στη Ζάκυνθο 4

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο», είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου κ. Στασινόπουλος.

Οι γονείς του 2χρονου αγοριού συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο, για άγνωστη ακόμα αιτία, του επιτέθηκε και τον δάγκωσε σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

O 2χρονος που κατασπαράχθηκε από σκυλί στη Ζάκυνθο 5

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι που απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη του νησιού, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι και συχνά μάζευαν αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ  είχε υιοθετηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενώ μέχρι τότε, ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.
 

