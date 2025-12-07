TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;

«Πολύ ανταγωνιστική αυτή η εκπομπή ε;», είπε η σχεδιάστρια μόδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.12.25 , 18:56 Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά
07.12.25 , 17:38 Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
07.12.25 , 17:14 «Καμπάνα» Μπενίτεθ σε κορυφαίο όνομα του ΠΑΟ! Τον τελειώνει πριν τον Γενάρη
07.12.25 , 17:03 Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα
07.12.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
07.12.25 , 16:30 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δε θα πήγαινα ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
07.12.25 , 15:44 Θεσσαλονίκη: «Τρέχα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»
07.12.25 , 15:26 Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!
07.12.25 , 15:00 TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;
07.12.25 , 14:27 Ουκρανία: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης»
07.12.25 , 14:22 TractioN: Η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά οδήγησε στην εκπομπή
07.12.25 , 14:01 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δέχομαι να προλογίσω αφιλοκερδώς το βιβλίο του Λιάγκα»
07.12.25 , 13:35 Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανέχτηκα ένα πρόσωπο δίπλα μου, το προωθούσε το κανάλι»
07.12.25 , 13:33 Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
07.12.25 , 13:11 Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο, βροχή και χιόνια στα βουνά
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Αυστρία: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό και πέθανε από το κρύο
Διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα και οι παρακάμψεις
«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το Parking Challenge της Χριστίνας Κοντοβά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερη καλεσμένη είδαμε στο TractioN αυτής της Κυριακής, την ταλαντούχα Χριστίνα Κοντοβά.

TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;

Η σχεδιάστρια μόδας οδήγησε το ολοκαίνουργιο και πολυτελές NIO EL6, εξερευνώντας με ειλικρινή περιέργεια και φιλομάθεια κάθε λεπτομέρειά του. Εξάλλου, ως μια επιτυχημένη σχεδιάστρια, η προσκεκλημένη του TractioN ήταν η ιδανική για να αποκαλύψει στους τηλεθεατές της εκπομπής τα μυστικά που κρύβει το design του NIO EL6, στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του!

TractioN: Η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά οδήγησε στην εκπομπή

TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;

Οι ατάκες ανάμεσα σε εκείνη και τον Κώστα Στεφανή δεν έλειπαν, όμως έφτασε η ώρα για μια από τις αγαπημένες ενότητες του TractioN, το Parking Challenge!

TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;

Η Χριστίνα Κοντοβά έκανε τη δική της προσπάθεια. «Πολύ ανταγωνιστική αυτή η εκπομπή ε; Να δούμε...», την ακούμε να λέει πριν παρκάρει το NIO EL6. Η σχεδιάστρια δεν τα πήγε άσχημα, όμως κράτησε αρκετά μεγάλη απόσταση από τους κώνους που της στέρησαν βαθμούς!

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRACTIOΝ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
 |
PARKING CHALLENGE
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top