TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;

Μια ιδιαίτερη καλεσμένη είδαμε στο TractioN αυτής της Κυριακής, την ταλαντούχα Χριστίνα Κοντοβά.

Η σχεδιάστρια μόδας οδήγησε το ολοκαίνουργιο και πολυτελές NIO EL6, εξερευνώντας με ειλικρινή περιέργεια και φιλομάθεια κάθε λεπτομέρειά του. Εξάλλου, ως μια επιτυχημένη σχεδιάστρια, η προσκεκλημένη του TractioN ήταν η ιδανική για να αποκαλύψει στους τηλεθεατές της εκπομπής τα μυστικά που κρύβει το design του NIO EL6, στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του!

Οι ατάκες ανάμεσα σε εκείνη και τον Κώστα Στεφανή δεν έλειπαν, όμως έφτασε η ώρα για μια από τις αγαπημένες ενότητες του TractioN, το Parking Challenge!

Η Χριστίνα Κοντοβά έκανε τη δική της προσπάθεια. «Πολύ ανταγωνιστική αυτή η εκπομπή ε; Να δούμε...», την ακούμε να λέει πριν παρκάρει το NIO EL6. Η σχεδιάστρια δεν τα πήγε άσχημα, όμως κράτησε αρκετά μεγάλη απόσταση από τους κώνους που της στέρησαν βαθμούς!

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN