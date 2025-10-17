Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος απάντησε σε τηλεφώνημα και έπεσε από τον 24ο όροφο

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, όταν ένας 44χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 44χρονος καθόταν σε κατάστημα και έπινε τον καφέ του, όταν δέχτηκε μια τηλεφωνική κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας, φέρεται να ανέβηκε στο τραπέζι, πήρε φόρα και βούτηξε στο κενό. Η σκηνή εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας θα γινόταν σύντομα πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς η σύζυγός του είναι έγκυος και αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα.

Η είδηση έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους του 44χρονου, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων, καθώς και ο διοικητής του τμήματος, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται αποκλειστικά σε αυτοχειρία ή αν υπήρξε κάποιο άλλο ενδεχόμενο.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας:

Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)