Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»

Το θύμα είναι 44 ετών

Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»
Ένας άντρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» στη Λουίζης Ριανκούρ στους Αμπελόκηπους το μεσημέρι της Παρασκευής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πύργος Απόλλων 1

Πύργος Απόλλων: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο

πυργος απόλλων 4

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής και ηλικίας 44 ετών βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο κι είναι νεκρός.

πύργος απόλλων 3

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στην περιοχή. 

πύργος απόλλων 2

Στο σημείο έσπευσε μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και μετέπειτα και ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
