Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»

Ένας άντρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» στη Λουίζης Ριανκούρ στους Αμπελόκηπους το μεσημέρι της Παρασκευής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής και ηλικίας 44 ετών βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο κι είναι νεκρός.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και μετέπειτα και ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.