Πρώην δημόσιες τουαλέτες πωλούνται ως «ευκαιρία» σε αστρονομικό ποσό!

Η viral αγγελία από το Λονδίνο

Κοσμος
Πηγή: profimedia.gr
Δημόσιες Τουαλέτες Πωλούνται Ως Ευκαιρία Για 110.000 Λίρες!
Ένα κτίσμα που άλλοτε λειτουργούσε ως δημόσιες τουαλέτες βγήκε στην αγορά έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 110.000 λιρών, με τους μεσίτες να το χαρακτηρίζουν ως «μια σπάνια και μοναδική ευκαιρία».

Οι τουαλέτες, που βρίσκονται στην περιοχή Isle of Dogs κοντά στο Canary Wharf του Λονδίνου, διατίθενται προς πώληση ως «ευκαιρία ανάπτυξης» για τον κατάλληλο αγοραστή.

Το ακίνητο περιλαμβάνει ανδρική και γυναικεία πτέρυγα τουαλετών, καθώς και μεγάλο πίσω κήπο, σε έκταση περίπου 97 τετραγωνικών μέτρων (1.040 τετραγωνικά πόδια), σύμφωνα με το Luxury Property News.

Δημόσιες τουαλέτες προς πώληση στο Λονδίνο

Δημόσιες τουαλέτες προς πώληση στο Λονδίνο

Πρώην δημόσιες τουαλέτες στο Λονδίνο πωλούνται έναντι 110.000 λιρών

H αγγελία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πρώην δημόσιες τουαλέτες με ποικιλία πιθανών χρήσεων.
Καλά τοποθετημένες για την περιοχή Isle of Dogs και το Canary Wharf.
Βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Isle of Dogs, ανάμεσα στις οδούς East Ferry Road και Millwall Park, σε μικρή απόσταση από τις περιοχές Canary Wharf, Poplar και Limehouse.
Το ακίνητο μπορεί να είναι κατάλληλο για διάφορες πιθανές χρήσεις — οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα πολεοδομίας του δήμου Tower Hamlets του Λονδίνου».

Το ιδιόρρυθμο αυτό ακίνητο πωλείται ελεύθερο από μισθώσεις και ανήκει σε στεγαστικό συνεταιρισμό, ο οποίος το διαθέτει προς πώληση.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από την Savills Auctions την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

