«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»

Η Κλειώ Δενάρδου ήταν φιλοξενούμενη στην εκπομπή Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η τραγουδίστρια με τη μεγάλη πορεία, αναφέρθηκε στην πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία Το Δόλωμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το 1964.

«Εγώ βάφτηκα μόνη μου. Εγώ ήμουν σαν κουταβάκι. Αυτό που λένε και οι φίλες μου. Άλλαζα μπροστά στον φακό. Αλλιώς είμαστε έτσι και τα λέμε, αλλά όταν βγεις είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Μόνη μου βάφτηκα στην ταινία. Το ρούχο το είχα διαλέξει. Ήταν πολύ τολμηρό για μένα. Στις άλλες ταινίες που παρουσιάστηκα ήμουν πολύ πιο όμορφα ντυμένη. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε να μας χτενίσουνε, ούτε και μας βάψουμε. Ακόμα και τελευταία που έφυγα από τα κέντρα. Ήμουν πολύ γρήγορη και δεν έκανα λάθη στο γύρισμα» είπε αρχικά, η οποία είχε τραγουδήσει το Μπουζουκάκι στην ταινία Το Δόλωμα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντησή της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η Αλίκη, την οποία έφερε αγκαλιά ένας βοηθός από το γύρισμα. Για να μην πατήσει τα πόδια της κάτω, για να μην κουραστεί… ξέρω ‘γω, αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη, μαγεύτηκα που την είδα».

Η Κλειώ Δενάρδου πρόσθεσε: «Κι ήταν μία άλλη φορά, εγώ φτασμένη τραγουδίστρια που πήγα στο θέατρο της, ένα καλοκαίρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμάμαι το μπαλέτο ήταν όλο φρέσκα κοριτσάκια και το μάτι σου ήταν σε εκείνο το πλάσμα. Κι όταν πήγα να τη συγχαρώ, άτολμη εγώ και μου είπε: "Ήρθατε εσείς και τραγούδησα εγώ μπροστά σας;". Και λέω "Τι μου λέει τώρα;". Και λέω τι γλυκό πλάσμα ήταν αυτό. Αυτό με αφόπλισε πραγματικά. Ήξερε πώς να φερθεί η κοπέλα αυτή».