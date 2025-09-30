«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ»

Όσα αποκάλυψε γνωστός άνθρωπος των media για την εθνική μας σταρ

30.09.25 , 20:41 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ»
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ιδιαίτερη συγκίνηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη μοναδική τους γνωριμία μίλησε ο Άγγελος Πυριόχος, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές από τη σχέση τους, σήμερα Τρίτη στην εκπομπή Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ»

Όπως διηγήθηκε: «Κάποια στιγμή με τηλέφωνο και μου είπε, “πάρε τον Πάνο (Χατζηκουτσέλη) κι ελάτε σπίτι”. Μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα, ο Πάνος δεν μπορούσε, κάναμε πλάνα».

Κώστας Σπυρόπουλος: Η ανάρτηση για τα 29 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης

«Είχα βρει τον τίτλο Άλλος με τη βάρκα μου, είχε τρελαθεί. Δεν το ολοκληρώσαμε, είχαμε γράψει όμως ολόκληρη τη σκαλέτα, ποια τραγούδια, πώς θα είναι, αλλά μετά αρρώστησε. Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί δεν τα έμαθε και κανείς. Το κόνσεπτ ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Άγγελος Πυριόχος πρόσθεσε: «Παρότι έδειχνε μια σταθερότητα, είχε φοβερό χιούμορ. Έβλεπε ότι μεγαλώνει και έπρεπε να παρουσιάζει στον κόσμο την ίδια εικόνα. Έλεγε, τώρα οι συμμαθήτριες θα δεχτούνε να παίξω την Επιστροφή της Γηραίας κυρίας;».

