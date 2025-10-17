Ford Ranger Raptor: Που μπορείτε να το δείτε να ...«πετάει»

Πρώτη Δημοσίευση: 17.10.25, 17:32
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο περίπτερο της Ford Car Center στη φετινή έκθεση Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics, οι επισκέπτες θα δουν επίσης το δημοφιλές Ranger Raptor και το Ranger Plug-In Hybrid – το μοναδικό pick-up της αγοράς που φορτίζει από πρίζα.

Ford Ranger Raptor: Που μπορείτε να το δείτε να ...«πετάει»

Το Ranger Raptor αντιπροσωπεύει την κορυφαία off-road έκδοση της γκάμας Ranger, με εξελιγμένη τετρακίνηση, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και προηγμένα προγράμματα οδήγησης που προσφέρουν αυτοπεποίθηση και έλεγχο σε κάθε έδαφος. Δίπλα του, η νέα Plug-In Hybrid έκδοση του δημοφιλούς Ranger διαθέτει έναν κινητήρα βενζίνης 2.3 EcoBoost, 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία ιόντων λιθίου ωφέλιμης χωρητικότητας 11,8 kWh.

Το σύνολο αυτό αποδίδει συνδυαστικά 281 ίππους και κορυφαία ροπή 697 Nm, προσφέροντας ταυτόχρονα ασύγκριτη οικονομία με μέση κατανάλωση 3,4 lt/100 km (στο υβριδικό πρόγραμμα με φορτισμένη μπαταρία) και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων έως και 50 km.

Με ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg, ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, σύστημα e-4WD με κοντές/μακριές σχέσεις και πίσω διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος, παραμένει 100% Ranger, χωρίς συμβιβασμούς, καλύπτοντας τόσο επαγγελματικές ανάγκες όσο και απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier, σχεδιασμένα για να καλύπτουν διαφορετικές αποστολές με κοινό παρονομαστή την υψηλή αποδοτικότητα. 

 

 

