Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 17/10/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Κωνσταντίνος δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, όμως δεν κατάφερε να βρει τις δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη.

Μήπως εσύ έχεις κάποια καλύτερα ιδέα; Δοκίμασε την τύχη σου τώρα!

