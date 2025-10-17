Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Ο Κωνσταντίνος βρήκε αρκετά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο!

17.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 17/10/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.   

Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Ο Κωνσταντίνος δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, όμως δεν κατάφερε να βρει τις δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη.   

Τροχός της Τύχης: Δύσκολο το «Ανθρώπινο σώμα» για τον Στέλιο - Για εσένα;

Μήπως εσύ έχεις κάποια καλύτερα ιδέα; Δοκίμασε την τύχη σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
