Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 16/10/2025 στο Star, η Αγαθή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στη γραμματική», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ, το Κ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα στον πίνακα ήταν αρκετά υποβοηθητικά, ωστόσο η Αγαθή που «εντόπισε» τη δεύτερη λέξη. δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Κάνε τώρα τη δική σου προσπάθεια. Ίσως εκτός από τη δεύτερη, βρεις και την πρώτη λέξη!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης