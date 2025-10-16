Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Εύκολη η δεύτερη λέξη. Τι γίνεται όμως με την πρώτη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 22:05 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Ιωάννα & Σταμάτης;
16.10.25 , 22:02 Φόρος στα κρυπτονομίσματα και νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα
16.10.25 , 21:55 Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
16.10.25 , 21:55 Κάντις Σουάνπολ: «Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard με την πασαρέλα της
16.10.25 , 21:48 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
16.10.25 , 21:30 First Dates: Πώς αντέδρασε η Άρτεμις όταν είδε τον Γιώργο;
16.10.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη συνάντηση της Αριστέας με τον Βαγγέλη!
16.10.25 , 21:11 Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
16.10.25 , 21:10 First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
16.10.25 , 21:05 First Dates: Ο ποδοσφαιριστής Σταμάτης ξέρει ακριβώς τι θέλει!
16.10.25 , 21:01 Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
16.10.25 , 20:45 Φοινικούντα: Πιστεύω Τα Έχει Κάνει Όλα Ο Συνεργός
16.10.25 , 20:39 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 20:30 Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη
16.10.25 , 20:26 Μαρούσι: Μεθυσμένος Οδηγός Καρφώθηκε Σε Τζαμαρία ΕΛΤΑ
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Φοινικούντα: Όσα κατέθεσε ο ανιψιός για τη νύχτα του διπλού φονικού
Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν το διπλό φονικό
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 16/10/2025 στο Star, η Αγαθή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Στη γραμματική», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ, το Κ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.      

Τροχός της Τύχης: Δύσκολο το «Ανθρώπινο σώμα» για τον Στέλιο - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Τα γράμματα στον πίνακα ήταν αρκετά υποβοηθητικά, ωστόσο η Αγαθή που «εντόπισε» τη δεύτερη λέξη. δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.  

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Εσύ τη... βλέπεις;

Κάνε τώρα τη δική σου προσπάθεια. Ίσως εκτός από τη δεύτερη, βρεις και την πρώτη λέξη!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top