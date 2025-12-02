Glamorous Black & White εμφανίσεις: Τι φόρεσαν οι επώνυμοι σε λαμπερό πάρτι

Βάσω Λασκαράκη για διαζύγιο με Γ. Τσιμιτσέλη: «Όταν υπάρχουν παιδιά, "παντρεύεσαι" αυτόν τον άνθρωπο εφ' όρου ζωής» / Βίντεο: Breakfast@star

Eκθαμβωτικές εμφανίσεις από Έλληνες celebrities που έδωσαν το «παρών» στο θεματικό "Black & White" πάρτι γνωστού περιοδικού μόδας.

Πολλοί επώνυμοι της σόου μπιζ παρευρέθηκαν το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου στο υπέρλαμπρο event, με τα Black & white επίσημα outfits τους να «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος / Φωτογραφία: Instagram.com

Ανάμεσά τους, η Βάσω Λασκαράκη, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο. Πόζαραν χαμογελαστοί και με την τηλεοπτική «κόρη» της ηθοποιού, Βάσια Γκολφινοπούλου.

Η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε για τη βραδινή της έξοδο ένα maxi black dress, έχοντας πιάσει ελαφρώς προς τα πίσω τα μαλλιά της και φάνηκε να απολαμβάνει στο έπακρο την ατμοσφαιρική βραδιά, η οποία είχε ζωντανή μουσική και εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Βάσω Λασκαράκη, ο Λευτέρης Σουλτάτος και η Βάσια Γκολφινοπούλου / Φωτογραφία: Instagram.com

Φωτογραφήθηκε στο πλευρό του αγαπημένου της, Λευτέρη Σουλτάτου, που διάλεξε ένα μαύρο κοστούμι για τη βραδιά. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η τηλεοπτική «Σάντρα» (Βάσια Γκολφινοπούλου), η οποία εμφανίστηκε με μίνι μαύρο φόρεμα και ψηλές, δερμάτινες μπότες.

Μάλιστα, οι τρεις τους μοιράστηκαν και μία λήψη με την εντυπωσιακή Δανάη Παππά, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα, φορώντας ένα λευκό φόρεμα, με σκίσιμο.

Το «παρών» στο event έδωσε επίσης και Λάκης Γαβαλάς. Ο κριτής του GNTM ανέβασε φωτογραφία στο Instagram με την πρωταγωνίστρια από τον «Άγιο Έρωτα».

Δείτε κάποια από τα stories που δημοσίευσε η Δανάη Παππά:

Η υπέρκομψη Δανάη Παππά με τον λαμπερό Λάκη Γαβαλά / Φωτογραφία: Instagram.com

Stories της Δανάης Παππά / Φωτογραφίες: Instagram.com