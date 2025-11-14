Τσιμιτσέλης για Λασκαράκη: «Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά στην πορεία του»

Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube, έδωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ανάμεσα σε πολλά, ο ηθοποιός μίλησε για τη μονάκριβη κόρη του, την Εύα που πριν από λίγες ημέρες έγινε 12 ετών, αλλά και το πώς εξελίχθηκε στην πορεία το διαζύγιο του από τη Βάσω Λασκαράκη.

«Δεν έχω παράπονο από τα media, πάντα μου φέρονταν καλά. Πάντα είχα καλή σχέση με την τηλεόραση, δύσκολα έχω λείψει από χρονιά στην τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά πράγματα, κυρίως σειρές. Μου αρέσει η τηλεόραση» ανέφερε αρχικά.

«Είναι ζόρι όταν χωρίζεις αλλά τι γίνεται… εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω (Λασκαράκη) με το μεγάλωμα της μικρής. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι πέντε μέρες από τις επτά με τη μαμά στη καθημερινότητα, παίρνει τρελά βάρη για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα τις δυο ημέρες που θα την πάρω. Δεν μπορώ να είμαι και πολύ αυστηρός μαζί της, τις δυο μέρες που θα την έχω οπότε είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού και εμπιστοσύνης που θα δείξει ο ένας στον άλλον», ξεκαθάρισε.

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη βάπτιση της κορούλας τους το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις απλά πορεύεσαι με αυτό. Έχουν περάσει και δέκα χρόνια. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Αν είμαστε καλά θα αναπληρωθεί ο χρόνος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ματσάρουν οι προσωπικότητες και κάποιος να ρίχνει τον εγωισμό του. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν πάει κόντρα στην κόντρα ή να γίνει το παιδί ασπίδα… Έχω ακούσει πολλά απίστευτα πράγματα. Δόξα το Θεό ο χωρισμός εξελίχθηκε καλά στην πορεία του. Είμαι πάντα ευγνώμων στην Βάσω για αυτό» εξομολογήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε τη συνέντευξη του Γιάννη Τσιμιτσέλη στη Νάνσυ Παραδεισανού

Θυμίζουμε ότι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Κατερίνα Γερονικολού αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Κι οι δύο έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους ότι δεν έχουν προχωρήσει σε επισημοποίηση της σχέσης τους με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης κι ότι δε νιώθουν αυτή την ανάγκη.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει βρει το άλλο του μισό στο πρόσωπο της Κατερίνας Γερονικολού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η σχέση μας είναι επίσημη έτσι κι αλλιώς», ενώ η Κατερίνα Γερονικολού πως «η επισημοποίηση δε θα έφερνε κάτι παραπάνω στη σχέση μας».