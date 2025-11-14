Τσιμιτσέλης για Λασκαράκη: «Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά στην πορεία του»

Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube, έδωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας
Ανάμεσα σε πολλά, ο ηθοποιός μίλησε για τη μονάκριβη κόρη του, την Εύα που πριν από λίγες ημέρες έγινε 12 ετών, αλλά και το πώς εξελίχθηκε στην πορεία το διαζύγιο του από τη Βάσω Λασκαράκη.
«Δεν έχω παράπονο από τα media, πάντα μου φέρονταν καλά. Πάντα είχα καλή σχέση με την τηλεόραση, δύσκολα έχω λείψει από χρονιά στην τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά πράγματα, κυρίως σειρές. Μου αρέσει η τηλεόραση» ανέφερε αρχικά.
Τσιμιτσέλης: «Το παιδί βλέπει την Κατερίνα, βλέπει αντίστοιχα τον Λευτέρη»
«Είναι ζόρι όταν χωρίζεις αλλά τι γίνεται… εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω (Λασκαράκη) με το μεγάλωμα της μικρής. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι πέντε μέρες από τις επτά με τη μαμά στη καθημερινότητα, παίρνει τρελά βάρη για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα τις δυο ημέρες που θα την πάρω. Δεν μπορώ να είμαι και πολύ αυστηρός μαζί της, τις δυο μέρες που θα την έχω οπότε είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού και εμπιστοσύνης που θα δείξει ο ένας στον άλλον», ξεκαθάρισε.
«Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις απλά πορεύεσαι με αυτό. Έχουν περάσει και δέκα χρόνια. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Αν είμαστε καλά θα αναπληρωθεί ο χρόνος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ματσάρουν οι προσωπικότητες και κάποιος να ρίχνει τον εγωισμό του. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν πάει κόντρα στην κόντρα ή να γίνει το παιδί ασπίδα… Έχω ακούσει πολλά απίστευτα πράγματα. Δόξα το Θεό ο χωρισμός εξελίχθηκε καλά στην πορεία του. Είμαι πάντα ευγνώμων στην Βάσω για αυτό» εξομολογήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Θυμίζουμε ότι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Κατερίνα Γερονικολού αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Κι οι δύο έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους ότι δεν έχουν προχωρήσει σε επισημοποίηση της σχέσης τους με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης κι ότι δε νιώθουν αυτή την ανάγκη.
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η σχέση μας είναι επίσημη έτσι κι αλλιώς», ενώ η Κατερίνα Γερονικολού πως «η επισημοποίηση δε θα έφερνε κάτι παραπάνω στη σχέση μας».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.