Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας

Όσα έγραψε ο πατέρας της μικρής, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 18:35 Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής
10.11.25 , 18:16 Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα
10.11.25 , 18:00 Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων
10.11.25 , 17:41 Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
10.11.25 , 17:36 Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
10.11.25 , 17:23 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας
10.11.25 , 17:12 Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
10.11.25 , 17:08 Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας
10.11.25 , 16:40 Mε ποιον έγινε έξαλλος ο Μουρίνιο;
10.11.25 , 16:28 Emilia Vodos: Ο έρωτας, το My style Rocks και η Καραβάτου
10.11.25 , 16:27 «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν την βίασα»: Ισόβια στον μητροκτόνο
10.11.25 , 16:02 GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»
10.11.25 , 15:56 Παναγιώτης Καραΐσκος: Από Χρήστης Ναρκωτικών, Πρώτος Στον Μαραθώνιο
10.11.25 , 15:48 Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
10.11.25 , 15:42 Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Μαρία Αντωνά: Η ηλικία, οι σπουδές και ο λόγος που χώρισε
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ευχήθηκαν στην κόρη τους Εύα που σήμερα έχει τα γενέθλιά της, με δύο πολύ γλυκές αναρτήσεις στο Instagram.

Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»

Με μια φωτογραφία της Εύας από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς Το σόι σου της ευχήθηκε για τα 12 χρόνια που ομορφαίνει τη ζωή της. Και μιλά με τη δική της γλώσσα, βάζοντας και το αντίστοιχο hashtag ως cringe μαμά. Αλλά στην ουσία μας αποκαλύπτει πόσο μοιάζουν και ως χαρακτήρες, στον σαρκασμό και το χιούμορ. 

Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας

«Επίσημη έναρξη σεζόν: “Μαμά, σταμάτα σε παρακαλώ .” Η βασίλισσα του eye-roll και των ατακών μόλις έκλεισε τα 12. Χρόνια πολλά στο πιο αστείο, πιο καυστικό, πιο σαρκαστικό, πιο δικό μου παιδί δε γίνεται», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Η Εύα όπως είχε δηλώσει πρόσφατα η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου, ήταν μόλις λίγων μηνών όταν η Βάσω Λασκαράκη ξεκίνησε τα πρώτα γυρίσματα για το Σόι σου. Και τώρα που ξεκίνησε και πάλι η σειρά είναι σε θέση να δει πιο ολοκληρωμένα τα επεισόδια: «Η κόρη μου ήταν δέκα μηνών όταν μπήκα στο Σόι σου, όταν τελείωσε η σειρά ήταν έξι και τώρα είναι 12...ερχόταν πολύ συχνά στο στούντιο και όταν έβλεπε τη Βάσια και την Ηλιάνα και μου έλεγε "τώρα αυτές είναι αδελφές μου;" Αλλά δεν την άφηνα να βλέπει το Σόι γιατί γενικά δεν την άφηνα μέχρι μία ηλικία να βλέπει τηλεόραση. Μετά τα 7 της άρχισε να βλέπει διάσπαρτα κάποια επεισόδια. Και εννοείται ότι θα το δει και τώρα, το περιμένει πώς και πώς». 

Τσιμιτσέλης: «Το παιδί βλέπει την Κατερίνα, βλέπει αντίστοιχα τον Λευτέρη»

Από την άλλη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής της κόρης του κι έγραψε στη λεζάντα «Χρόνια πολλά έρωτα μου!».

Η ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΕΥΑ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top