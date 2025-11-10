Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ευχήθηκαν στην κόρη τους Εύα που σήμερα έχει τα γενέθλιά της, με δύο πολύ γλυκές αναρτήσεις στο Instagram.

Με μια φωτογραφία της Εύας από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς Το σόι σου της ευχήθηκε για τα 12 χρόνια που ομορφαίνει τη ζωή της. Και μιλά με τη δική της γλώσσα, βάζοντας και το αντίστοιχο hashtag ως cringe μαμά. Αλλά στην ουσία μας αποκαλύπτει πόσο μοιάζουν και ως χαρακτήρες, στον σαρκασμό και το χιούμορ.

«Επίσημη έναρξη σεζόν: “Μαμά, σταμάτα σε παρακαλώ .” Η βασίλισσα του eye-roll και των ατακών μόλις έκλεισε τα 12. Χρόνια πολλά στο πιο αστείο, πιο καυστικό, πιο σαρκαστικό, πιο δικό μου παιδί δε γίνεται», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Η Εύα όπως είχε δηλώσει πρόσφατα η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου, ήταν μόλις λίγων μηνών όταν η Βάσω Λασκαράκη ξεκίνησε τα πρώτα γυρίσματα για το Σόι σου. Και τώρα που ξεκίνησε και πάλι η σειρά είναι σε θέση να δει πιο ολοκληρωμένα τα επεισόδια: «Η κόρη μου ήταν δέκα μηνών όταν μπήκα στο Σόι σου, όταν τελείωσε η σειρά ήταν έξι και τώρα είναι 12...ερχόταν πολύ συχνά στο στούντιο και όταν έβλεπε τη Βάσια και την Ηλιάνα και μου έλεγε "τώρα αυτές είναι αδελφές μου;" Αλλά δεν την άφηνα να βλέπει το Σόι γιατί γενικά δεν την άφηνα μέχρι μία ηλικία να βλέπει τηλεόραση. Μετά τα 7 της άρχισε να βλέπει διάσπαρτα κάποια επεισόδια. Και εννοείται ότι θα το δει και τώρα, το περιμένει πώς και πώς».

Από την άλλη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής της κόρης του κι έγραψε στη λεζάντα «Χρόνια πολλά έρωτα μου!».

Η ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη