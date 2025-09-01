Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της

Πόσων ετών γίνεται η ηθοποιός;

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, για την Κατερίνα Γερονικολού καθώς έχει τα γενέθλιά της. Φυσικά, ο σύντροφός της, Γιάννης Τσιμιτσέλης δε θα μπορούσε να μην ευχηθεί στην αγαπημένη του και δημόσια μέσα από τα social media.

Κατερίνα Γερονικολού: Στην παραλία με τον Τσιμιτσέλη και το... καπέλο της!

«Χρόνια πολλά καλά και όμορφα σαν εσένα» έγραψε ο γνωστός ηθοποιός θέλοντας να εκφράσει δημόσια την αγάπη του στην Κατερίνα Γερονικολού, η οποία σήμερα γίνεται 40 ετών.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες της αγαπημένης του σε μορφή βίντεο και συνόδευσε την ανάρτηση με μια πολύ τρυφερή λεζάντα:

«Υπάρχουν περίοδοι που συναντιόμαστε ελάχιστα και άλλες που βρισκόμαστε πάρα πολύ. Αν παίζουμε σε δύο διαφορετικά σίριαλ και παραστάσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε άλλου. Οπότε όταν βρεθούμε το βράδυ, θα πούμε δυο-τρία λόγια και θα πέσουμε για ύπνο, γιατί την επόμενη θα πρέπει να ξυπνήσουμε πάλι νωρίς για γύρισμα. Αλλά υπάρχουν και περίοδοι που είμαστε μαζί όλο το 24ωρο» είχε αναφέρει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την Κατερίνα Γερονικολού σε συνέντευξη του στο περιοδικό OK!.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

