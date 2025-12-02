Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!

Το ζευγάρι θα γιορτάσει την Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό

02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα σχέδια που έχουν για τις γιορτές.

Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!

Η ηθοποιός έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της. Μιλάει για εκείνον και «στάζει» μέλι. «Είναι πολύ γλυκός και τρυφερός. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει, με βοηθάει, ταιριάζουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δε θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο ζηλιάρη και κτητικό», δήλωσε. 

Οικονομάκου: Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο με τον Τσερέλα και τα παιδιά της

Στην ερώτηση για το πώς είναι να έχει μια γυναίκα δίπλα της έναν τόσο ωραίο άνδρα, η ηθοποιός απάντησε: «Μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει και σαν άντρας, αλλά νομίζω ότι η προσωπικότητά του είναι πολύ πιο δυνατή από την εμφάνισή του, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό.

Αυτό που με κέρδισε είναι το υπέροχο μυαλό του, η ευγένειά του, η ηρεμία του, η σταθερότητά του και πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε για ώρες». 

Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε πως τα Χριστούγεννα θα μείνουν στην Ελλάδα και την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιήσει με την οικογένειά της ένα ταξίδι. Όσο για το αν θα παντρευτεί μέσα στο 2026 όπως ρωτάει ο κόσμος, απάντησε: «Θα δούμε. Θα δούμε. Να πείτε στον κόσμο πολλή αγάπη, πολλά φιλιά και να ‘μαστε όλοι καλά».

Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!

Την περασμένη  Δευτέρα, η ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και πόσταρε το βιντεάκι στο Instagram. Σε λίγα λεπτά η ανάρτησή της έγινε viral, αφού ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίστηκε να το στολίζει ημίγυμνος, με το κορμί του να κλέβει τις εντυπώσεις!

