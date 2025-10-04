Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως ο έρωτας δε γνωρίζει από αποστάσεις.

Το ζευγάρι, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, βρίσκει πάντα τρόπο να είναι μαζί και να περνάει ποιοτικό χρόνο, ακόμα και μέσα στην καθημερινότητα.

Η γνωστή ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας φαίνεται πως απολαμβάνουν κάθε στιγμή της κοινής τους ζωής και δε διστάζουν να τη μοιραστούν με το κοινό τους στα social media.

Σε πρόσφατο post της, η Αθηνά δημοσίευσε ένα χαρούμενο βίντεο από τη βόλτα τους με το αυτοκίνητο, όπου εκείνη και ο Μπρούνο χορεύουν και τραγουδούν με ανεβασμένη διάθεση. Το στιγμιότυπο αναδεικνύει τη χημεία και την αίσθηση άνεσης που υπάρχει μεταξύ τους.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω», αποκαλύπτοντας την τρυφερότητα της σχέσης τους.

Τα likes και τα σχόλια έπεσαν «βροχή» με πολλούς από τους followers να σχολιάζουν πως η ευτυχία τους δεν κρύβεται.