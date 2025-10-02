Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»

Η σύγκριση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 21:45 Οι ψηλότερες γυναίκες της ελληνικής showbiz - Αυτό είναι το ύψος τους!
02.10.25 , 21:43 Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών
02.10.25 , 21:16 Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
02.10.25 , 21:14 Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες τις επόμενες ώρες
02.10.25 , 20:47 Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»
02.10.25 , 20:43 Αιτωλικό: Ισχυρή πλημμύρα μετά από 15 ώρες βροχής (video)
02.10.25 , 20:20 Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
02.10.25 , 20:05 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη
02.10.25 , 19:50 Κυρ. Μητσοτάκης: Να μην συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE
02.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;
02.10.25 , 19:39 Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
02.10.25 , 19:36 Ρεύμα: Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των τιμών ενέργειας
02.10.25 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
02.10.25 , 19:10 Μάντσεστερ: Με την κωδική ονομασία «Πλάτων» η αστυνομία σκότωσε τον δράστη
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τον Βασίλη Μπισμπίκη από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Ράντου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την απογοήτευσή της για τον τρόπο που τα ΜΜΕ κάλυψαν το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη το περασμένο σαββατοκύριακο. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό

Με μια ανάρτηση που φανερώνει την οργή της, η ηθοποιός τόνισε ότι η δημοσιογραφία συχνά χάνει την ουσία των γεγονότων.

Η Μαρία Μπακοδήμου με τη Νικολέτα Παπακωνσταντίνου, την Ελένη Ράντου και τον Βασίλη Μπισμπίκη το 2024 στο κέντρο που τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδή

Η Μαρία Μπακοδήμου με τη Νικολέτα Παπακωνσταντίνου, την Ελένη Ράντου και τον Βασίλη Μπισμπίκη το 2024 στο κέντρο που τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός καταλήγει ότι αν ξαναδεί παρόμοια δημοσίευση για τον συνάδελφό της, θα κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αηδία της για τον τρόπο που η επικαιρότητα παρουσιάζεται σήμερα: «Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, αλλά έτσι μας θεωρούν».

Με την ανάρτησή της, η Ελένη Ράντου στέκεται στην ενημέρωση η οποία όπως τονίζει, θα έπρεπε να σέβεται τον ανθρώπινο πόνο και να δίνει προτεραιότητα στην ουσία των γεγονότων, αντί να επικεντρώνεται σε δευτερεύοντα γεγονότα. Μάλιστα, έκανε τη σύγκριση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!

Όπως έγραψε στο προφίλ της στο Facebook: «Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προσφέρει τη ζωή του με την αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω...Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σ άλλη δημοσίευση για το τροχαίο θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωση μας.. Με κάνει να ντρέπομαι . Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν».

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top