Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»

Η Ελένη Ράντου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την απογοήτευσή της για τον τρόπο που τα ΜΜΕ κάλυψαν το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη το περασμένο σαββατοκύριακο.

Με μια ανάρτηση που φανερώνει την οργή της, η ηθοποιός τόνισε ότι η δημοσιογραφία συχνά χάνει την ουσία των γεγονότων.

Η Μαρία Μπακοδήμου με τη Νικολέτα Παπακωνσταντίνου, την Ελένη Ράντου και τον Βασίλη Μπισμπίκη το 2024 στο κέντρο που τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός καταλήγει ότι αν ξαναδεί παρόμοια δημοσίευση για τον συνάδελφό της, θα κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αηδία της για τον τρόπο που η επικαιρότητα παρουσιάζεται σήμερα: «Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, αλλά έτσι μας θεωρούν».

Με την ανάρτησή της, η Ελένη Ράντου στέκεται στην ενημέρωση η οποία όπως τονίζει, θα έπρεπε να σέβεται τον ανθρώπινο πόνο και να δίνει προτεραιότητα στην ουσία των γεγονότων, αντί να επικεντρώνεται σε δευτερεύοντα γεγονότα. Μάλιστα, έκανε τη σύγκριση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Όπως έγραψε στο προφίλ της στο Facebook: «Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προσφέρει τη ζωή του με την αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω...Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σ άλλη δημοσίευση για το τροχαίο θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωση μας.. Με κάνει να ντρέπομαι . Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν».

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου