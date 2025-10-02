Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό

Πώς βοήθησε τις αρχές στην έρευνα για το τροχαίο της Φιλοθέης

02.10.25 , 14:21 Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή ήταν καθοριστική για να καταλήξουν οι αρχές ότι ήταν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη, αυτό που προκάλεσε τις μεγάλες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

«Ο Β. Μπισμπίκης νιώθει ντροπή για τους οικείους του, σοκ κι απογοήτευση»

Όπως είπε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία Ωρά Mega», όλα ξεκίνησαν από ένα σπασμένο φανάρι που ανακάλυψε κάτοικος της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο η αστυνομία πήγε στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη για να κάνει αυτοψία στο σημείο του ατυχήματος που είχε προκαλέσει ο ηθοποιός. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!

Ο δρόμος ήταν γεμάτος με θρύψαλα από τα σπασμένα φανάρια και μέρη από τους προφυλακτήρες. Ένας κάτοικος, όμως πήρε ένα κομμάτι από ένα φανάρι. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παρουσιάστρια του Mega, το έδειξε σε έναν φίλο του και μέσα από τον σειριακό αριθμό βρήκαν ότι το αυτοκίνητο που προκάλεσε τις ζημιές ήταν η ίδια μάρκα με εκείνο που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε η συνεργάτιδά του στους αστυνομικούς

Το απόγευμα, μάλιστα, βγήκε στη γειτονιά με τον γιο του για μια βόλτα, μέχρι που ο μικρός μαθητής είδε κοντά στο πάρκο ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο.

Το έδειξε στον πατέρα του κι εκείνος κατάλαβε αμέσως πως ήταν το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, καθώς είχε υποστεί ζημιές.  Έτσι τηλεφώνησε στο οίκειο αστυνομικό τμήμα, αλλά δεν το σήκωσε κανείς. Δεν τα παράτησε όμως, καθώς είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και γνωρίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Έστειλε, λοιπόν, ένα email με τα στοιχεία των πινακίδων του οχήματος και ξεκίνησε η διαδικασία της ταυτοποίησης του οδηγού. 

Ετεοκλής: «Κακό την ώρα της δίωξης να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας»

Πάντως ο Βασίλης Μπισμπίκης επιμένει πως δεν εγκατέλειψε το σημείο. Υποστηρίζει ότι ήταν προχωρημένη η ώρα και δεν ήθελε να αναστατώσει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων κι έτσι άφησε σημείωμα με τα στοιχεία του. 

Υποστήριξε ακόμα ότι δεν ήταν μεθυσμένος και πως το επόμενο πρωί συνεργάτης του ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά και την ασφαλιστική εταιρεία για να ξεκινήσει τις διαδικασίες αποζημίωσης. 

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που έπαθαν ζημιές διαψεύδουν τον ηθοποιό, λέγοντας ότι δεν άφησε σημείωμα, ενώ και η ΕΛ.ΑΣ. τον «άδειασε», υποστηρίζοντας ότι η συνεργάτης του που τηλεφώνησε στο Α.Τ Φιλοθέης δεν έδωσε την πραγματική εικόνα του τροχαίου. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων). Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ  του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΦΙΛΟΘΕΗ
