Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε η συνεργάτιδά του στους αστυνομικούς

Πολλά ερωτήματα αφήνουν οι ισχυρισμοί του Βασίλη Μπισμπίκη, για τις φθορές που προκάλεσε επιστρέφοντας από γλέντι με το θηριώδες αυτοκίνητο του, στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ότι συνεργάτιδά του επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης και ενημέρωσε για το τροχαίο, που προκάλεσε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας Άννας Σταματιάδου, 12 ώρες μετά το περιστατικό και ενώ οι ιδιοκτήτες οχημάτων έψαχναν να βρουν ποιος χτύπησε τα αυτοκίνητά τους, στενή συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης στις 15:27 το Σάββατο. Ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας, λέγοντάς του:

Συνεργάτιδα Μπισμπίκη: Ένας φίλος μου, συνεργάτης μου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, έκανε μια μικρή ζημιά σε ένα όχημα που ήταν παρκαρισμένο, μιλάμε για υλική ζημιά, ενώ οδηγούσε. Σταμάτησε αλλά δεν βρήκε κάποιον εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε;

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Υπάρχουν τραυματίες;

Συνεργάτιδα Μπισμπίκη: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τραυματισμός. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, υλικές ζημιές. Ο κύριος Μπισμπίκης “βρήκε” σε ένα όχημα ενώ οδηγούσε. Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν;

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Θα πρέπει να μεταβεί περιπολικό στο σημείο και να καταγράψει το συμβάν. Εάν είναι μικρή η ζημιά, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα να καλέσει την ασφαλιστική του εταιρεία και να κάνει φιλική δήλωση ατυχήματος.

Συνεργάτιδα Μπισμπίκη: Δεν είναι στο σημείο τώρα.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πρέπει να πάει στο σημείο, να δει τις πινακίδες του οχήματος που χτύπησε και να μιλήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη κυρία δεν έδωσε τα στοιχεία της, δεν παρουσίασε τα γεγονότα όπως έγιναν, δεν μίλησε για πρόσκρουση σε τρία οχήματα και μια μάντρα. Δεν δόθηκε ακριβής τόπος και χρόνος, παρά κάτι γενικό.

Η συνεργάτιδα του ηθοποιού, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι έδωσε κανονικότατα τα στοιχεία της.

Η γυναίκα αυτή θα κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο στις 8 Οκτωβρίου, καθώς είναι βασική μάρτυρας υπεράσπισης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωπος

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μπορεί να επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά καλείται άμεσα να πληρώσει το πρόστιμο 1.200 ευρώ και να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης του για έναν μήνα.

Ο ηθοποιός επιμένει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ότι άφησε τα στοιχεία του σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο καθώς δεν είχε καθαρή λευκή κόλλα.

