Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν άφησε κανένα σημείωμα κι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος», ισχυρίζονται οι ιδιοκτήτες της μάντρας και των οχημάτων που υπέστησαν τις ζημιές.

«Δεν υπήρχε κανένα σημείωμα. Ήταν η ώρα 7:30 το πρωί, πήρα το 100, ήρθε, έκανε την απογραφή που έπρεπε να κάνει, υπογράψαμε τα χαρτιά, άρα ήταν ενήμερη η αστυνομία. Στα όρια του αυτοφώρου μας πήρανε τηλέφωνο να πάμε να καταθέσουμε», είπε η ιδιοκτήτρια της μάντρας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι λέει ψέματα και υποστήριξε ότι προκάλεσε τόσο μεγάλη ζημιά που είναι αδύνατον να μην είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Πήρε παραμάζωμα δύο αυτοκίνητα, χτύπησε το μαντρότοιχο, μπήκε μέσα και έφτασε στα όρια των σωληνώσεων του φυσικού αερίου. Κινδύνευσε η οικογένειά μου, τα εγγόνια μου που μένουν από πάνω. Στη συνέχεια βγήκε με φόρα, κατηφόρισε προς τα κάτω και χτύπησε κι άλλο αυτοκίνητο», τόνισε.

«Δεν είχε τον έλεγχο ο άνθρωπος. Χάλασε και τη δεύτερη πόρτα και η κοπέλα στο κάτω σπίτι που μένει στο ισόγειο δεν μπορούσε να βγει, φώναξα την πυροσβεστική για απεγκλωβισμό. Είχε κάνει τεράστια ζημιά, δεν είναι δυνατόν να μην το πήρε χαμπάρι τι έκανε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα», συνέχισε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Μάλιστα δήλωσε προσβεβλημένη από το γεγονός ότι ο ηθοποιός επιμένει ότι άφησε σημείωμα, ενώ οι ίδιοι λένε πως δε βρήκαν τίποτα και, όπως είπε, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του.

«Μας λέει και ψεύτες. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι θρασύτατος. Ούτε πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία, διότι αν πήρε την αστυνομία, την πήρε σε ένα σταθερό τηλέφωνο, που δεν καταγράφεται η κλήση. Αν ήταν πολύ τρακαρισμένος και πολύ σοκαρισμένος θα μπορούσε να περάσει στις 10, στις 11, στις 12. Ας είχε το θάρρος να σταθεί και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου», είπε.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Το παιδί μου είναι καλά, αυτό με ένοιαζε»

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του ηθοποιού, ο οποίος δεν έκρυψε την ανακούφισή του που ο γιος του είναι καλά.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου, τα υπόλοιπα τα έχει πει ο ίδιος στους δημοσιογράφους. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου», είπε ο κ. Μιχάλης Μπισμπίκης.

«Δεν μου είπε τίποτα άλλο πέρα από το ότι είναι καλά. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, σε όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση», πρόσθεσε.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν πήγαινε πάνω από 50 χλμ.»

Από την πλευρά του ο πραγματογνώμονας Π. Μαδιάς βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος κι έκανε μια αυτοψία.

Όπως είπε, ο ηθοποιός κινούταν με το αυτοκίνητό του με μικρή ταχύτητα, το πολύ 50 χιλιομέτρων και πήρε μια καμπύλη στροφή γύρω στις 90 μοίρες χωρίς να του φύγει καθόλου το αυτοκίνητο. Αν έτρεχε περισσότερο, το αυτοκίνητο θα είχε πεταχτεί στην απέναντι πλευρά και θα υπήρχαν και ίχνη στην άσφαλτο.

Στη συνέχεια ήρθε σε εφαπτομενική επαφή με το πρώτο σταθμευμένο αυτοκίνητο, λόγω της πρόσκρουσης εξετράπη δεξιά κι έπεσε στο δεύτερο αυτοκίνητο και μετά κάνω στη μάντρα.

«Σε κάθε περίπτωση πάλι, η ταχύτητα του αγροτικού ήταν μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων, τότε θα είχε πρόβλημα ο οδηγός του, θα είχε τραυματιστεί, θα μπορούσε ακόμη να έχει τραυματιστεί και θανάσιμα», είπε ο κ. Μαδιάς.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκανε όπισθεν, ήρθε στην ευθεία με τον δρόμο και 30 μέτρα πιο κάτω χτύπησε ένα τρίτο αυτοκίνητο.

Όπως τόνισε ο κ. Μαδιάς ο οδηγός μπορεί να ζαλίστηκε επειδή χτύπησε στον μαντρότοιχο, μπορεί να αποσπάστηκε η προσοχή του, να συνέβη το οτιδήποτε. Παρ’ όλ’ αυτά διευκρινίστηκε ότι θα έπρεπε να είχε σταματήσει εκείνη την ώρα και να είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.