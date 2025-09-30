«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος για το περιστατικό με το τροχαίο στη Φιλοθέη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 12:21 Renault Austral: Με προηγμένη υβριδική τεχνολογία -Τιμές
30.09.25 , 12:09 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας
30.09.25 , 11:43 Ετεοκλής: «Κακό την ώρα της δίωξης να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας»
30.09.25 , 11:40 Νέος σοκαριστικός τραυματισμός στη Φάρμα - Η ανησυχία του Κουτσόπουλου
30.09.25 , 11:37 Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό
30.09.25 , 11:35 Παράνομη η απεργία των ελεγκτών - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1/10
30.09.25 , 11:26 Σε κίνδυνο ο Λουτσέσκου- Τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν αν φύγει
30.09.25 , 11:24 Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
30.09.25 , 11:20 Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
30.09.25 , 10:59 Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
30.09.25 , 10:57 DS Automobiles: Ένα έργο τέχνης στην PARIS FASHION WEEK
30.09.25 , 10:51 Κίμωνας Κουρής για τη γέννηση του γιου του: «Πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα»
30.09.25 , 10:44 Βοιωτία: Μεταξύ του 2021 και του 2023 πέθανε η μητέρα της 62χρονης
30.09.25 , 10:43 Λένα Παπαληγούρα: Η νέα σειρά του Κοκκινόπουλου και η Ρούλα Πισπιρίγκου
30.09.25 , 10:30 Δωρεάν τηλε-μαθήματα σε 13 ξένες γλώσσες
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η γυναίκα που κατάργησε τον θεσμό της προίκας
Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος για Βανδή: »Eίναι στεναχωρημένη αλλά στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της»/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συναυλία του στο Ηρώδειο, ο Αντώνης Ρέμος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μιας που η σύντροφος του ηθοποιού, Δέσποινα Βανδή, είναι στενή φίλη του τραγουδιστή.

Αντώνης Ρέμος- Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα τους, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP

Αντώνης Ρέμος- Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα τους, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP

Όπως αποκάλυψε ο Ρέμος, επικοινώνησε με το οικογενειακό περιβάλλον της τραγουδίστριας κι έμαθε πως είναι πολύ στεναχωρημένη, αλλά στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της. 

Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

«Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν, να είναι λίγο πιο προσεκτικός», σχολίασε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή Happy Day.

Μπιμπίκης- Βανδή σε βραδινή έξοδο, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μπιμπίκης- Βανδή σε βραδινή έξοδο, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη εννοείται, αλλά είναι δίπλα του και τον στηρίζει. Πάντα στηρίζουμε τον άνθρωπό μας και στα καλά και τα δύσκολα», συμπλήρωσε ο Αντώνης Ρέμος. 

Ένα από τα οχήματα στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Ένα από τα οχήματα στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, όποτε ο Βασίλης Μπισμπίκης έπεσε με το αγροτικό του όχημα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές, η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο. 
Ήταν από τις σπάνιες φορές που ο σύντροφός της δεν ήταν μαζί της, καθώς είχε προγραμματισμένη συνέντευξη στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνέντευξη στη Γερμανού λίγες ώρες μετά το τροχαίο

Το θέμα με το τρακάρισμα πήρε έκταση, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων ο οδηγός που προκάλεσε τις φθορές εγκατέλειψε το σημείο. Μάλιστα, κάποιες ώρες αργότερα, δηλαδή το μεσημέρι πια του Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της Γερμανού, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο συμβάν. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα

Αργότερα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας πως αυτός ήταν ο οδηγός που έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα ΙΧ. Κρατήθηκε στο τμήμα και χθες Δευτέρα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 8 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερος. 

Η αναχώρηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια/ NDP

Η αναχώρηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια/ NDP

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους « με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», δήλωσε ο ηθοποιός στους δημοσιογράφους, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΦΙΛΟΘΕΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top