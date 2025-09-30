«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Με αφορμή τη συναυλία του στο Ηρώδειο, ο Αντώνης Ρέμος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μιας που η σύντροφος του ηθοποιού, Δέσποινα Βανδή, είναι στενή φίλη του τραγουδιστή.

Αντώνης Ρέμος- Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα τους, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP

Όπως αποκάλυψε ο Ρέμος, επικοινώνησε με το οικογενειακό περιβάλλον της τραγουδίστριας κι έμαθε πως είναι πολύ στεναχωρημένη, αλλά στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν, να είναι λίγο πιο προσεκτικός», σχολίασε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή Happy Day.

Μπιμπίκης- Βανδή σε βραδινή έξοδο, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη εννοείται, αλλά είναι δίπλα του και τον στηρίζει. Πάντα στηρίζουμε τον άνθρωπό μας και στα καλά και τα δύσκολα», συμπλήρωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Ένα από τα οχήματα στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, όποτε ο Βασίλης Μπισμπίκης έπεσε με το αγροτικό του όχημα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές, η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο.

Ήταν από τις σπάνιες φορές που ο σύντροφός της δεν ήταν μαζί της, καθώς είχε προγραμματισμένη συνέντευξη στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Το θέμα με το τρακάρισμα πήρε έκταση, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων ο οδηγός που προκάλεσε τις φθορές εγκατέλειψε το σημείο. Μάλιστα, κάποιες ώρες αργότερα, δηλαδή το μεσημέρι πια του Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της Γερμανού, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο συμβάν.

Αργότερα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας πως αυτός ήταν ο οδηγός που έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα ΙΧ. Κρατήθηκε στο τμήμα και χθες Δευτέρα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 8 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερος.

Η αναχώρηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια/ NDP

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους « με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», δήλωσε ο ηθοποιός στους δημοσιογράφους, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια.