Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα

«Μου έφυγε το τιμόνι κι έκανα ζημιά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα»

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.25, 11:44
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε πριν από λίγο ο Βασίλης Μπισμπίκης, που τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη. 

Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

Ο γνωστός ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια γύρω στις 11:30, φορώντας χειροπέδες και ήταν ήρεμος, ψύχραιμος κι ευγενικός. 

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης στα δκαστήρια - Eurokinissi

Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για να δικαστεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Το περιπολικό που μετέφερε τον Βασίλη Μπισμπίκη στα δικαστήρια - Eurokinissi

Το περιπολικό που μετέφερε τον Βασίλη Μπισμπίκη στα δικαστήρια - Eurokinissi

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Κρικόρ Τσακιτζιάν, ο Βασίλης Μπισμπίκης του είπε πως προτίθεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αλλά θα πρέπει πρώτα να το συζητήσει με τον δικηγόρο του.

Σε αποκλειστική του δήλωση στην εκπομπή Super Κατερίνα υποστήριξε:

Στην Ευελπίδων σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης που πήρε σβάρνα Ι.Χ. στη Φιλοθέη

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα».  

Ένα από τα οχήματα στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Ένα από τα οχήματα στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Στη δημοσιότητα μάλιστα βγήκαν και δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη αφού έχει χτυπήσει τα σταθμευμένα οχήματα στην οδό Δοϊράνης.

Το αυτοκίνητο του Β. Μπισμπίκη αφού έχει χτυπήσει τα σταθμευμένα οχήματα

Το αυτοκίνητο του Β. Μπισμπίκη αφού έχει χτυπήσει τα σταθμευμένα οχήματα

Μάλιστα, όπως είπε ο Γιώργος Σόμπολος που βρέθηκε στο σημείο, ο ηθοποιός πρέπει να έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να γκρεμίσει μια τσιμεντένια μάντρα, ενώ δε βρέθηκαν ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα. 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εκτιμάται ότι έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εκτιμάται ότι έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, ο ηθοποιός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για το αδίκημα του τροχαίου με εγκατάλειψη και υλικές ζημιές και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνέντευξη στη Γερμανού λίγες ώρες μετά το τροχαίο

Για το περιστατικό μίλησε στον ΣΚΑΪ και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές. 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε στα δικαστήρια με χειροπέδες κι ήταν ψύχραιμος - Eurokinissi

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε στα δικαστήρια με χειροπέδες κι ήταν ψύχραιμος - Eurokinissi

«Η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δε φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία», είπε η κ. Δημογλίδου και συνέχισε:

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα

«Ήταν συνεργάσιμος, αποδέχτηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δε έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».

Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα

Όσον αφορά στο ότι δεν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως «δεν είχε κανένα νόημα να γίνει, γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφού έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα εγκατέλειψε το σημείο - Intimenews

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφού έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα εγκατέλειψε το σημείο - Intimenews

Υπενθύμισε ακόμα ότι «με τον νέο ΚΟΚ, σε τροχαίο με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη, ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη». 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΦΙΛΟΘΕΗ
