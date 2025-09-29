Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε πριν από λίγο ο Βασίλης Μπισμπίκης, που τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη.
Ο γνωστός ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια γύρω στις 11:30, φορώντας χειροπέδες και ήταν ήρεμος, ψύχραιμος κι ευγενικός.
Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για να δικαστεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Κρικόρ Τσακιτζιάν, ο Βασίλης Μπισμπίκης του είπε πως προτίθεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αλλά θα πρέπει πρώτα να το συζητήσει με τον δικηγόρο του.
Σε αποκλειστική του δήλωση στην εκπομπή Super Κατερίνα υποστήριξε:
«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα».
Στη δημοσιότητα μάλιστα βγήκαν και δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη αφού έχει χτυπήσει τα σταθμευμένα οχήματα στην οδό Δοϊράνης.
Μάλιστα, όπως είπε ο Γιώργος Σόμπολος που βρέθηκε στο σημείο, ο ηθοποιός πρέπει να έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα για να γκρεμίσει μια τσιμεντένια μάντρα, ενώ δε βρέθηκαν ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, ο ηθοποιός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για το αδίκημα του τροχαίου με εγκατάλειψη και υλικές ζημιές και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.
Για το περιστατικό μίλησε στον ΣΚΑΪ και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές.
«Η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δε φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία», είπε η κ. Δημογλίδου και συνέχισε:
«Ήταν συνεργάσιμος, αποδέχτηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δε έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».
Όσον αφορά στο ότι δεν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως «δεν είχε κανένα νόημα να γίνει, γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες».
Υπενθύμισε ακόμα ότι «με τον νέο ΚΟΚ, σε τροχαίο με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη, ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη».