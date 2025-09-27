«Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»

Η αποκάλυψη του Βασίλη Μπισμπίκη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Ο Βασίλης Μπιμπίκης ήταν καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην πρεμιέρα του «Καλύτερα Δε Γίνεται», με την παρουσιάστρια να τον υποδέχεται υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού, «Ένα τσιγάρο διαδρομή».

Το viral βίντεο της Δέσποινας Βανδή: «Ναταλία Γερμανού με νίκησες!»

«Έπρεπε να είμαι στην Δέσποινα αλλά ήρθα σε σένα. Σε αγαπάει πολύ» ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Πόρτο Λεόνε». 

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»

Παραδέχτηκε στη συνέχεια πώς δεν περίμενε η σχεση του με τη Δέσποινα Βανδή να πάρει τόση δημοσιότητα.

«Δεν δέχτηκα την κακία μόνο στα social media αλλά και από ανθρώπους που κυκλοφορούν ανάμεσα μας με ένα κινητό στο χέρι και μπορεί να τραβήξουν μια προσωπική σου στιγμή. Δεν μιλάω μόνο για δημοσιογράφους και social. Το πιο σκληρό ήταν ότι ακόμα και οι απλοί άνθρωποι μας φωτογράφιζαν στον δρόμο. Να είσαι σε ένα κουτουκάκι, να σε τραβήξει ο άλλος και να τη δώσει για 50-100 ευρώ. Δεν είναι τρομερό; Νιώθεις σαν να παρακολουθείσαι συνέχεια από έναν άνθρωπο.

Βέβαια εμένα δεν με πείραξε ποτέ αυτό γιατί δεν με ένοιαζε. Αλλά δεν είναι φρικτό αυτό το πράγμα; Η Δέσποινα με είχε προειδοποιήσει: Θα το αντέξεις αυτό το πράγμα; Με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει σε τι μέγεθος θα ήταν όλο αυτό, αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε και όχι μόνο αυτό, δεν μας επηρέασε κιόλας. 

Κάποιες φορές μπορεί να βγήκα εκτός εαυτού αλλά ποτέ δεν της είπα ότι δεν μπορώ άλλο. Ήταν τόσο μεγάλη αυτή η σύμπνοια, η σχέση που είχαμε φτιάξει που δεν μας επηρέαζε τίποτα, ούτε μας επηρεάζει. Δεν με ενδιαφέρει, ποτέ δεν με ενδιέφερε η γνώμη του άλλου. Ήταν σαν να με είχε προετοιμάσει η ζωή για αυτό που θα ερχόταν αργότερα. Δεν ζητάω αποδοχή από τους άλλους, εκτός από τους φίλους μου και αυτούς που αγαπάω. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας του, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο περιστατικό: «Το μυαλό μου πήγε πρώτα στον γιο μου… Όταν μπήκα μέσα λέω στη Δέσποινα να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου. Λέω “μπορεί να μη ζήσω, κάτι να του πω”. Ευτυχώς δεν τον πήρα γιατί θα τον τρέλαινα. Νόμιζα μέχρι τότε ότι φοβάμαι τον θάνατο, αλλά τελικά δεν έχω κανέναν φόβο», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη μεσημεριανή εκπομπή του Alpha.

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
