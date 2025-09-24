Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα σειρά Porto Leone έγινε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη στον Κεραμεικό.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η παρουσία της Δέσποινας Βανδή, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της Βασίλη Μπισμπίκη, πρωταγωνιστή της σειράς.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον αγαπημένο της. Η τραγουδίστρια έδειχνε ενθουσιασμένη, συνομιλούσε με τους συμπρωταγωνιστές κι αγκαλιάστηκε με όλους, αισθανόμενη άνετα στο περιβάλλον της σειράς.

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τη σειρά και την προετοιμασία του: «Το background της Τρούμπας το γνώριζα πολύ καλά και από βιβλία και από ταινίες, γιατί δεν έχει απομείνει τίποτα τώρα πια για να δούμε στον Πειραιά σε σχέση με το ’60. Έκανα μία διαδρομή μέσα σε αυτό για να μπορέσω να υποστηρίξω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής».

Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Η αναφορά στη Δέσποινα Βανδή

Όπως αποκάλυψε, θα λείπει από την πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θα παρευρεθεί στο δεύτερο live της.

«Θα είμαι στη Ναταλία Γερμανού, αλλά το βράδυ θα είμαι στην δεύτερη πρεμιέρα Δέσποινας στην Θεσσαλονίκη. Θέλω πάρα πολύ να την δω, θα είμαι εκεί. Μάλλον είναι η δεύτερη πρεμιέρα που δε θα είμαι μαζί της», είπε

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον «Σπύρο Γιάμαρη» έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι διεφθαρμένος, χρηματίζεται από τη μία από τις δύο οικογένειες. «Έχει πολύ ενδιαφέρον σαν ρόλος, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, σε σχέση με όλα αυτά που είχα κάμει μέχρι σήμερα. Με ιντριγκάρουν τα μυστικά και τα πάθη που έχει αυτός ο ήρωας, καθώς είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του Βούλγαρη», δήλωσε σχετικά ο ηθοποιός.