Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Στο πλευρό του συντρόφου της στην avant premiere της σειράς

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα σειρά Porto Leone έγινε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη στον Κεραμεικό.

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η παρουσία της Δέσποινας Βανδή, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της Βασίλη Μπισμπίκη, πρωταγωνιστή της σειράς. 

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον αγαπημένο της. Η τραγουδίστρια έδειχνε ενθουσιασμένη, συνομιλούσε με τους συμπρωταγωνιστές κι αγκαλιάστηκε με όλους, αισθανόμενη άνετα στο περιβάλλον της σειράς.

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τη σειρά και την προετοιμασία του: «Το background της Τρούμπας το γνώριζα πολύ καλά και από βιβλία και από ταινίες, γιατί δεν έχει απομείνει τίποτα τώρα πια για να δούμε στον Πειραιά σε σχέση με το ’60. Έκανα μία διαδρομή μέσα σε αυτό για να μπορέσω να υποστηρίξω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής».

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Η αναφορά στη Δέσποινα Βανδή

Όπως αποκάλυψε, θα λείπει από την πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θα παρευρεθεί στο δεύτερο live της.

«Θα είμαι στη Ναταλία Γερμανού, αλλά το βράδυ θα είμαι στην δεύτερη πρεμιέρα Δέσποινας στην Θεσσαλονίκη. Θέλω πάρα πολύ να την δω, θα είμαι εκεί. Μάλλον είναι η δεύτερη πρεμιέρα που δε θα είμαι μαζί της», είπε

Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον «Σπύρο Γιάμαρη» έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι διεφθαρμένος, χρηματίζεται από τη μία από τις δύο οικογένειες. «Έχει πολύ ενδιαφέρον σαν ρόλος, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, σε σχέση με όλα αυτά που είχα κάμει μέχρι σήμερα. Με ιντριγκάρουν τα μυστικά και τα πάθη που έχει αυτός ο ήρωας, καθώς είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του Βούλγαρη», δήλωσε σχετικά ο ηθοποιός.  

