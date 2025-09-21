Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Μια βραδιά γεμάτη μουσική κι αγάπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.25 , 20:17 Βοιωτία: Μαζί με έναν άνδρα έθαψε κρυφά η 62χρονη τη μητέρα της στον στάβλο
21.09.25 , 19:53 Μεγάλη διάκριση για την Lexus Κηφισίας
21.09.25 , 19:08 «Μηνιαίο» επίδομα: Ποιοι λαμβάνουν 746 ευρώ με μία αίτηση
21.09.25 , 19:03 Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης
21.09.25 , 18:16 Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
21.09.25 , 17:46 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»
21.09.25 , 17:31 Κερατσίνι: Βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ δημιούργησε... «καταρράκτη»
21.09.25 , 17:14 Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης & Κατερίνα Μπιρμπίλη
21.09.25 , 16:43 Βρετανία, Καναδάς & Αυστραλία αναγνώρισαν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος
21.09.25 , 16:09 Ο ΕΦΚ κάνει ακόμα πιο «πικρή» την τιμή του καφέ
21.09.25 , 16:08 Δύσκολες ώρες για την Άννα Χατζησοφιά – Πέθανε ο αγαπημένος της αδελφός
21.09.25 , 15:42 Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της
21.09.25 , 15:30 SOS στην ενυδάτωση: Το δέρμα σου φωνάζει βοήθεια!
21.09.25 , 15:14 Σε ύφεση η φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας
21.09.25 , 15:00 Θρίλερ στη Θήβα: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή
Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της
Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»
Βοιωτία: Μαζί με έναν άνδρα έθαψε κρυφά η 62χρονη τη μητέρα της στον στάβλο
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βίντεο απο τη χθεσινή συναυλία στο Βεάκειο/instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη, βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης τραγουδίστριας, μαζί με τον σύντροφό της, ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, στη μαγική sold out συναυλία της Δέσποινας το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο Βεάκειο Θέατρο στον Πειραιά.

Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας

Η αγκαλιά μαμάς και κόρης στα καμαρίνια

Η αγκαλιά μαμάς και κόρης στα καμαρίνια

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και μοναδική μουσική, όπου η ερμηνεύτρια ολοκλήρωσε την επιτυχημένη καλοκαιρινή της περιοδεία, χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια που αγαπήθηκαν και νέες επιτυχίες.

Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης

Μελίνα Νικολαϊδη

Μελίνα Νικολαϊδη
 

Το κοινό, που γέμισε το θέατρο, την αποθέωσε, ενώ η ζεστή παρουσία της οικογένειας δίπλα της έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή.

Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης

Μετά από μήνες περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, το Βεάκειο αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε μιας γεμάτης σεζόν.

Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, πιο δυνατή και ανανεωμένη από ποτέ.

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top