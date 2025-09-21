Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη, βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης τραγουδίστριας, μαζί με τον σύντροφό της, ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, στη μαγική sold out συναυλία της Δέσποινας το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο Βεάκειο Θέατρο στον Πειραιά.

Η αγκαλιά μαμάς και κόρης στα καμαρίνια

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και μοναδική μουσική, όπου η ερμηνεύτρια ολοκλήρωσε την επιτυχημένη καλοκαιρινή της περιοδεία, χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια που αγαπήθηκαν και νέες επιτυχίες.

Μελίνα Νικολαϊδη

Το κοινό, που γέμισε το θέατρο, την αποθέωσε, ενώ η ζεστή παρουσία της οικογένειας δίπλα της έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή.

Βασίλης Μπισμπίκης

Μετά από μήνες περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, το Βεάκειο αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε μιας γεμάτης σεζόν.

Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, πιο δυνατή και ανανεωμένη από ποτέ.