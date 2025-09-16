Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας

«Χρόνια σου πολλά λουλούδι μου», έγραψε η τραγουδίστρια

Πρώτη Δημοσίευση: 16.09.25, 20:03
Βίντεο από τα γενέθλια της τραγουδίστριας στην πισίνα του σπιτιού της
Μια πολύ τρυφερή ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Δέσποινα Βανδή, με αφορμή την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη της, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μελίνας, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με το μπικίνι της και ένα τεράστιο χαμόγελο. Εννοείται πως το κορμί της δεν περνάει απαρατήρητο, καθώς είναι super fit!

«Χρόνια σου πολλά λουλούδι μου», έγραψε η Δέσποινα Βανδή στη φωτογραφία που ανέβασε.

Δείτε τη φωτογραφία:

Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη

Η Μελίνα Νικολαΐδη είναι κόρη της Δέσποινας Βανδή και του πρώην ποδοσφαιριστή – παράγοντα, Ντέμη Νικολαΐδη. Έχει έναν αδελφό, τον Γιώργο, που γεννήθηκε το 2007. Η σχέση της με τη μητέρα της είναι πολύ καλή και μαμά και κόρη είναι αχώριστες. Η Δέσποινα Βανδή υποστηρίζει την κόρη της στις σπουδές της, στις καλλιτεχνικές της προσπάθειες και σε κάθε της βήμα γενικότερα.

Η Μελίνα σπουδάζει υποκριτική (theatre & musical) στο Λονδίνο, και όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, περνά ποιοτικό χρόνο με τη μητέρα της και τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη. Επιπλέον, δεν υπάρχει βραδιά που να τραγουδά κάπου η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα να μη δώσει το «παρών».

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
