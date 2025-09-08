Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης

Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Τα πρώτα στιγμιότυπα με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
08.09.25 , 12:23 Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του
08.09.25 , 12:21 Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
08.09.25 , 12:00 ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων
08.09.25 , 11:48 Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες
08.09.25 , 11:46 Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ
08.09.25 , 11:20 Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.09.25 , 11:13 Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα
08.09.25 , 11:12 Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
08.09.25 , 10:44 Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!
08.09.25 , 10:41 Όμιλος Motor Oil: Φέρνει τα εντυπωσιακά Maxus στην Ελλάδα
08.09.25 , 10:39 «Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες
08.09.25 , 10:25 Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
08.09.25 , 10:01 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα
08.09.25 , 10:01 Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Λέων: Ανοίξτε πόρτες σε νέους ανθρώπους
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τα γενέθλια της τραγουδίστριας στην πισίνα του σπιτιού της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Neverending summer για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι οποίοι δε σταματούν να απολαμβάνουν τα μπάνια τους στη θάλασσα όσο ακόμα ο καιρός το επιτρέπει.

Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Το γνωστό ζευγάρι, που δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες στιγμές από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές του, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις τελευταίες του καλοκαιρινές στιγμές. Βρίσκονται στην Κρήτη, το αγαπημένο τους νησί.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο γνωστός ηθοποιός, ξεκουράστηκαν,τον ήλιο και τη θάλασσα, επισκέφθηκαν τα αγαπημένα τους στέκια για φαγητό και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Αθήνα και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στο Instagram, τους βλέπουμε να ποζάρουν αγαπημένοι στην παραλία, φορώντας τα μαγιό τους. Φυσικά, το γυμνασμένο κορμί της τραγουδίστριας αποθεώθηκε από τους followers της.

Δες τις φωτογραφίες:

Βανδή - Μπισμπίκης: Με Τα Μαγιό Τους Σε Παραλία Της Κρήτης

Βανδή - Μπισμπίκης: Με Τα Μαγιό Τους Σε Παραλία Της Κρήτης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top