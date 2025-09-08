Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης

Βίντεο από τα γενέθλια της τραγουδίστριας στην πισίνα του σπιτιού της

Neverending summer για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι οποίοι δε σταματούν να απολαμβάνουν τα μπάνια τους στη θάλασσα όσο ακόμα ο καιρός το επιτρέπει.

Το γνωστό ζευγάρι, που δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες στιγμές από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές του, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις τελευταίες του καλοκαιρινές στιγμές. Βρίσκονται στην Κρήτη, το αγαπημένο τους νησί.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο γνωστός ηθοποιός, ξεκουράστηκαν,τον ήλιο και τη θάλασσα, επισκέφθηκαν τα αγαπημένα τους στέκια για φαγητό και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Αθήνα και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στο Instagram, τους βλέπουμε να ποζάρουν αγαπημένοι στην παραλία, φορώντας τα μαγιό τους. Φυσικά, το γυμνασμένο κορμί της τραγουδίστριας αποθεώθηκε από τους followers της.

Δες τις φωτογραφίες: