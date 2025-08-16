Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε την ονομαστική της γιορτή, λαμβάνοντας αμέτρητες ευχές από τους θαυμαστές και τους φίλους της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη, στο πλευρό του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Από το μαγευτικό νησί, η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους μέσα από τα social media, μοιραζόμενη φωτογραφίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι.

Ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές που κατέκλυσαν τα social media, ξεχώρισε εκείνη του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του με ένα τρυφερό και ποιητικό μήνυμα που δημοσίευσε στα social media: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά».

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι, που δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του, φαίνεται να απολαμβάνει τις κοινές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που προσφέρει η κρητική φύση. Οι αναρτήσεις τους αποκαλύπτουν τον βαθύ δεσμό που τους ενώνει, με τους fans τους να τους εύχονται «να είναι πάντα ευτυχισμένοι».