Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Όσα ευχήθηκε δημόσια ο ηθοποιός στη σύντροφό του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε την ονομαστική της γιορτή, λαμβάνοντας αμέτρητες ευχές από τους θαυμαστές και τους φίλους της.

Δέσποινα Βανδή: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πισίνα του σπιτιού τους!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη, στο πλευρό του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Από το μαγευτικό νησί, η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους μέσα από τα social media, μοιραζόμενη φωτογραφίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι. 

Δέσποινα Βανδή: Το pool party για τα γενέθλιά της και οι τρεις τούρτες

Ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές που κατέκλυσαν τα social media, ξεχώρισε εκείνη του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του με ένα τρυφερό και ποιητικό μήνυμα που δημοσίευσε στα social media: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά».

Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι, που δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του, φαίνεται να απολαμβάνει τις κοινές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που προσφέρει η κρητική φύση. Οι αναρτήσεις τους αποκαλύπτουν τον βαθύ δεσμό που τους ενώνει, με τους fans τους να τους εύχονται «να είναι πάντα ευτυχισμένοι».

6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες

Μπισμπίκης σε Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου…»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Back to Top