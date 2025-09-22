Το viral βίντεο της Δέσποινας Βανδή: «Ναταλία Γερμανού με νίκησες!»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανάμεσα στις δυο τους

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται για τη μεγάλη της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν ξέχασε την αγαπημένη της Ναταλία Γερμανού, η οποία κάνει πρεμιέρα με το «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Μπορεί να μη βρίσκεται στην Αθήνα, φρόντισε όμως να κάνει αισθητή την παρουσία της  όπως μόνο εκείνη ξέρει! Μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στα social media, η Δέσποινα απευθύνεται απευθείας στη Ναταλία, λέγοντας με χιούμορ: «Κοίτα τώρα Ναταλία μου, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα μαζί σου. Εγώ την Παρασκευή έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη κι εσύ έχεις πρεμιέρα το Σάββατο. Δηλαδή... με νίκησες!»

Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας

Η έκπληξη όμως έρχεται στο τέλος του βίντεο, καθώς η Δέσποινα «αποκαλύπτει» ποιον στέλνει για... αντικαταστάτη της:

«Θα έρθει σε σένα το Σάββατο ο υποφαινόμενος», λέει δείχνοντας τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κάθεται δίπλα της με χαμόγελο.

Και φυσικά δεν παρέλειψε να της ευχηθεί: «Χαλάλι σου κορίτσι μου! Καλή πρεμιέρα!»

Το βίντεο έγινε viral, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν την άψογη χημεία του ζευγαριού αλλά και την υπέροχη φιλία της Βανδή με τη Γερμανού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alpha TV (@alphatv)

Βέβαια, η Ναταλία Γερμανού δεν άργησε να απαντήσει κάνοντας repost το story της τραγουδίστριας σχολιάζοντας: «Καλή μας πρεμέρα φίλη. Να σκίσουμε. Βασίλη Μπισμπίκη σε περιμένω.»

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
