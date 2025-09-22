Το viral βίντεο της Δέσποινας Βανδή: «Ναταλία Γερμανού με νίκησες!»

Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται για τη μεγάλη της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν ξέχασε την αγαπημένη της Ναταλία Γερμανού, η οποία κάνει πρεμιέρα με το «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Μπορεί να μη βρίσκεται στην Αθήνα, φρόντισε όμως να κάνει αισθητή την παρουσία της όπως μόνο εκείνη ξέρει! Μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στα social media, η Δέσποινα απευθύνεται απευθείας στη Ναταλία, λέγοντας με χιούμορ: «Κοίτα τώρα Ναταλία μου, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα μαζί σου. Εγώ την Παρασκευή έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη κι εσύ έχεις πρεμιέρα το Σάββατο. Δηλαδή... με νίκησες!»

Η έκπληξη όμως έρχεται στο τέλος του βίντεο, καθώς η Δέσποινα «αποκαλύπτει» ποιον στέλνει για... αντικαταστάτη της:

«Θα έρθει σε σένα το Σάββατο ο υποφαινόμενος», λέει δείχνοντας τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κάθεται δίπλα της με χαμόγελο.

Και φυσικά δεν παρέλειψε να της ευχηθεί: «Χαλάλι σου κορίτσι μου! Καλή πρεμιέρα!»

Το βίντεο έγινε viral, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν την άψογη χημεία του ζευγαριού αλλά και την υπέροχη φιλία της Βανδή με τη Γερμανού.

Βέβαια, η Ναταλία Γερμανού δεν άργησε να απαντήσει κάνοντας repost το story της τραγουδίστριας σχολιάζοντας: «Καλή μας πρεμέρα φίλη. Να σκίσουμε. Βασίλη Μπισμπίκη σε περιμένω.»