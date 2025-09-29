Στην Ευελπίδων σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης που πήρε σβάρνα Ι.Χ. στη Φιλοθέη

Στο αστυνομικό τμήμα διανυκτέρευσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου και στη συνέχει εγκατέλειψε το σημείο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια στην Ευελπίδων.

Όπως έγινε γνωστό, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς το απόγευμα της Κυριακής, όπου παραδέχθηκε ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες αυτοκίνητο που προκάλεσε τις ζημιές και στη συνέχεια συνελήφθη. Σήμερα θα περάσει από τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο γνωστός ηθοποιός πήρε παραμάζωμα με το αυτοκίνητό του σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη - Intimenews

Συγκεκριμένα, προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας εκεί και το αυτοκίνητό του, το οποίο επίσης είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.

O Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή σε παλιότερη έξοδό τους - NDP Photo

«Φαίνεται έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε άλλα οχήματα. Δεν έχει διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, για το περιστατικό.

Φιλοθέη: Η εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή λίγες ώρες μετά το τροχαίο και το κρητικό γλέντι

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, στην οποία πήγε με ταξί.

Οι ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα που προκάλεσε ο γνωστός ηθοποιός είναι μεγάλες - Intimenews

Όπως έγινε επίσης γνωστό, τα ξημερώματα της Παρασκευής προς το Σάββατο, δηλαδή λίγο πριν το σοβαρό τροχαίο, ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. Βίντεο που έχει βγει στη δημοσιότητα τον δείχνει να τραγουδάει και να χορεύει υπό τους ήχους της λύρας.

Στο ίδιο γλέντι, και συγκεκριμένα στον χώρο του πάρκινγκ, συνεπλάκησαν μεταξύ τους δύο παρέες ατόμων, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και να τραυματιστούν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής, κι ένα ελληνικής, που πήγε να τους χωρίσει.

Φιλοθέη: «Είναι μεγάλες οι ζημιές», λένε οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων

Το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι της οδού Καραολή και Δημητρίου ξύπνησαν και είδαν τα αυτοκίνητά του σμπαράλια. Ειδοποίησαν την αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό και ανέφεραν ότι ο υπαίτιος είχε εγκαταλείψει το σημείο, χωρίς να έχει αφήσει κάποιο σημείωμα με τα στοιχεία του, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας.

Ωστόσο η αστυνομία κατέληξε στον γνωστό ηθοποιό από τις πινακίδες του αυτοκινήτου του, που είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει στο σημείο.

Ο ηθοποιός προκάλεσε φθορές και σε μια μάντρα - Intimenews

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στο σπίτι του, όπου πληροφορήθηκαν ότι ήταν στο θέατρο, και τελικά ο 48χρονος εμφανίσθηκε αυτοβούλως στο τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές και της μάντρας κλήθηκαν για κατάθεση στο Β΄Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

«Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές», είπε ένας οδηγός.

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε από την πλευρά της μία γυναίκα που έδωσε κατάθεση.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς και σήμερα θα περάσει από αυτόφωρο - Intimenews

«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε η οδηγός.

Φιλοθέη: Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση.

Συγκεκριμένα η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.