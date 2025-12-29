Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση

Λίγο βουνό και καλή παρέα

Μαρία Σολωμού: Στιγμές χαλάρωσης στον Παρνασσό - Βίντεο
Η Μαρία Σολωμού ξέρει καλά πώς να απολαμβάνει τις γιορτινές ημέρες και, αυτή τη φορά, επέλεξε να αφήσει για λίγο πίσω της την πόλη και να ανέβει στον αγαπημένο της Παρνασσό.

Η γνωστή ηθοποιός περνάει στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς μαζί με φίλους, με τη διάθεσή της να είναι εμφανώς ανεβασμένη, όπως μαρτυρούν και οι αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μαρία Σολωμού είναι single: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου»

Μέσα από φωτογραφίες και reels που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Μαρία Σολωμού μας βάζει για λίγο στο χειμωνιάτικο σκηνικό των διακοπών της. Χιόνι, φύση, ζεστά σπίτια και τζάκι συνθέτουν το ιδανικό background, ενώ η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τόσο την παρέα των φίλων της όσο και τον πολύτιμο χρόνο με τον εαυτό της.

Πιστή στο προσωπικό της στιλ, η ηθοποιός δεν δίστασε να ποζάρει με σέξι διάθεση, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι η άνεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα πιο δυνατά της «αξεσουάρ». Σε κάποιες από τις λήψεις τη βλέπουμε να φοράει μαύρο δαντελένιο νυχτικό, ενώ σε άλλες επέλεξε ένα πιο playful νυχτικό με τη Νταίζη Ντακ, το οποίο συνδύασε ανατρεπτικά με μπότες χιονιού. Είτε μπροστά στο τζάκι είτε σε εξωτερικό χώρο, η Μαρία Σολωμού δείχνει να νιώθει απόλυτα ο εαυτός της, χωρίς φίλτρα και υπερβολές.

Μαρία Σολωμού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες παιδικές φωτογραφίες

Η ανάρτησή της, λιτή αλλά απόλυτα ταιριαστή στο ύφος της, συνοδεύτηκε από αποσιωπητικά και μερικά χαρακτηριστικά hashtags, που «λένε» περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Με λέξεις-κλειδιά όπως αγάπη, φίλοι, ξεκούραση και προσωπικός χρόνος, η ηθοποιός αφήνει να εννοηθεί πως αυτές οι διακοπές είναι ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη.

 

Η ανάρτηση της Μαρίας Σολωμού

Η Μαρία Σολωμού φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το «λίγο βουνό» που επέλεξε για τις γιορτές, αποδεικνύοντας ότι, καμιά φορά, το μυστικό της ευτυχίας κρύβεται στις απλές στιγμές: καλή παρέα, χαλαρή διάθεση και λίγος χρόνος μακριά από όλα.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν τις αναρτήσεις της, χαρίζοντάς της δεκάδες likes και θετικά μηνύματα, με πολλούς να τονίζουν πόσο αυθεντική και λαμπερή δείχνει.

