Μαρία Σολωμού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες παιδικές φωτογραφίες

Δείτε τα βιντεάκια που πόσταρε η Μαρία Σολωμού για τα γενέθλιά της

Η Μαρία Σολωμού έχει σήμερα 1η Οκτωβρίου τα γενέθλιά της και πολλοί φίλοι και συνεργάτες της, δημοσίευσαν στιγμές μαζί της για να της ευχηθούν και μέσα από τα social media.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από παιδικές της φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι δεν της αρέσει να κάνει πάρτι και να γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η Μαρία Σολωμού ευχαρίστησε τους followers της για τις ευχές! /Φωτογραφία Instagram

Ωστόσο, η Μαρία Σολωμού θέλησε να μοιραστεί με τους followers της, φωτογραφίες από τα παιδικά πάρτι που έκανε με τους φίλους της.

«Δε συμπαθώ τα γενέθλια, τις περισσότερες φορές δεν τα γιορτάζω κιόλας…Συνήθως με το ζόρι…. πλακώνουν οι φίλοι με τούρτες….Θυμήθηκα λοιπόν τις εποχές που έκανα πάρτυ! Που μοίραζα στο σχολείο προσκλήσεις χειρόγραφες ,που είχα την αγωνία αν θα έρθει το ωραίο αγοράκι από το άλλο τμήμα….. Που κάναμε διαγωνισμούς χορού, που παίζαμε κυνηγητό και κρυφτό, που στο σαλόνι καθόντουσαν πάντα οι γιαγιάδες και οι παππούδες…Τέτοια ….Homage λοιπόν στην παιδική ηλικία με φωτογραφίες τραβηγμένες και τυπωμένες σε χαρτί! Υγεία, Χαρά, Αγάπη», έγραψε η γνωστή ηθοποιός.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σολωμού

Ανάμεσα σε αυτούς που της ευχήθηκαν ήταν κι οι συνεργάτες από τον ραδιοφωνικό σταθμό Δρόμος 89,8 FM, όπου παρουσιάζει κάθε απόγευμα στις 16:00 την εκπομπή Η Πολυκατοικία της Μαρίας.

Μια έκπληξη περίμενε τη Μαρία Σολωμού στον Δρόμος 89,8 FM /Φωτογραφία Instagram