Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Από χθες έχει ξεκινήσει ένα πινγκ πονγκ μεταξύ της αστυνομίας και του ηθοποιού για το πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες μετά το τρακάρισμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ηθοποιού για να τον εντοπίσουν. Χτύπησαν το κουδούνι και την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα, η οποία υποστήριξε πως είναι η κόρη του ηθοποιού.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να αποπειράθηκε μπροστά τους να τηλεφωνήσει στον ηθοποιό για να τον ενημερώσει ότι τον ψάχνει η αστυνομία. Ο Βασίλης Μπισμπίκης όμως, όπως είναι γνωστό έχει έναν γιο και όχι κόρη.

Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστή.

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προβλήματα με τους γείτονες

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε προκαλέσει ζημιές σε αυτοκίνητα γειτόνων του. Αυτό είχε γίνει ξανά στο παρελθόν, αλλά όχι με την ίδια ένταση.

Ο ηθοποιός φέρεται να είχε προκαλέσει μικρές φθορές σε κάποια αυτοκίνητα γειτόνων του, όμως τότε το θέμα είχε λυθεί εξωδικαστικά και τους είχε αποζημιώσει οικονομικά.

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο με το αυτοκίνητό του μετά το τροχαίο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και νέο βίντεο με το όχημα που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά το τρακάρισμα στη Φιλοθέη.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, φαίνεται το θηριώδες αυτοκίνητο του ηθοποιού να κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε πάρα αμπάριζα τα αυτοκίνητα.

ΕΛ.ΑΣ.: «Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το συμβάν»

Την ίδια ώρα αστυνομικές πηγές «αδειάζουν» τον ηθοποιό, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ενημέρωσε τις αρχές για το ατύχημα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9), μια γυναίκα που δήλωσε συνεργάτιδά του επικοινώνησε με το Α.Τ. Φιλοθέης – Ψυχικού, σχεδόν 10 ώρες μετά το περιστατικό.

Η ίδια ανέφερε ότι ο συνεργάτης της είχε προκαλέσει τροχαίο με μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. προσθέτουν ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας τη ρώτησε αν υπήρξε τραυματισμός, ώστε να κινηθεί διαδικασία στην Άμεση Δράση και ενημέρωση της Τροχαίας, με την γυναίκα να απαντά αρνητικά.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι ο ηθοποιός δεν απευθύνθηκε στην Τροχαία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αυτός που προκαλεί ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αρμόδιους αστυνομικούς. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Αν υπάρχει τραυματισμός, αν δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε οποιοδήποτε Α.Τ ενημερώνει κάποιος ότι έχει προκληθεί το συμβάν και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ο αστυνομικός δεν ζητά άμεσα το στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανότητο. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ποια στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος. Σε αυτές τις ερωτήσεις θα κληθεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος να απαντήσει».

Όσο για το εάν βρέθηκε κλήση στο 100 η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ απάντησε: «Ήταν κάτι που ζητήθηκε κατά την διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση».

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα»

Ωστόσο, ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων επέμεινε πως δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο ηθοποιός ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να εισέλθουν μάρτυρες και να προσκομίσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που όπως υποστηρίζει θα αποδεικνύουν την αλήθεια των λεγόμενών του.