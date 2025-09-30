Ετεοκλής: «Κακό την ώρα της δίωξης να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας»

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη

Με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό τις τελευταίες ημέρες ασχολήθηκαν στο Breakfast@Star.

Μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη βγαίνοντας από την Ευελπίδων δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω… Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε είναι ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία και στις Αρχές».

 

Η αναχώρηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια/ NDP

Η αναχώρηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια/ NDP

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε εντονότερα ήταν η ατάκα με την οποία έκλεισε τις δηλώσεις του τόνισε προς τους ρεπόρτερ: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείξατε γι’ αυτό, να δείξετε και για το θέατρο και τον πολιτισμό».

Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο

Μπιμπίκης- Βανδή σε βραδινή έξοδο, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μπιμπίκης- Βανδή σε βραδινή έξοδο, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μετά την προβολή των δηλώσεων στην ψυχαγωγική εκπομπή του Star, ο Ετεοκλής Παύλου τοποθετήθηκε ανοιχτά: «Σε ανθρώπινο επίπεδο, εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται ένα τροχαίο, ένα ατύχημα, και φεύγεις, αυτό λέγεται εγκατάλειψη. Θεωρώ πολύ κακό, τη στιγμή που αντιμετωπίζεις ποινική δίωξη, να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας. Το θέμα έγινε πολύ πιο σοβαρό λόγω της δικής του στάσης. Ένα τροχαίο μπορεί να μην αντιμετωπιζόταν έτσι αν είχε άλλη προσέγγιση.»

Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές

Τη σκυτάλη πήρε η Μαίρη Αργυριάδου, η οποία σχολίασε: «Τι δουλειά έχεις να πεις στους δημοσιογράφους να έχουν ζήλο στον πολιτισμό; Αν θέλουν θα τον έχουν. Η δουλειά τους τώρα είναι να κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ. Δε θα τους πει κανείς πού να εστιάσουν.»

«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η Ελένη Χατζίδου: «Οι δημοσιογράφοι δεν περιμένουν υποδείξεις. Αυτό λέγεται θράσος. Αντί να πεις ένα “συγγνώμη”, πας να μεταφέρεις αλλού την ευθύνη. Ένα συγγνώμη κάνει πάντα τη διαφορά. Αυτή η δήλωση ήταν αχρείαστη.»

Η δίκη αναβλήθηκε

Η δίκη για την υπόθεση του τροχαίου, που συνέβη στη Φιλοθέη, πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

