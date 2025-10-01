Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!

Δείτε βίντεο για τον Βασίλη Μπισμπίκη από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Όπως είναι γνωστό, μετά το συμβάν σε γειτονιά της Φιλοθέης και τις φθορές που προκάλεσε σε οχήματα, ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με τη δίκη να παίρνει αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη στο θέατρο Άλσος το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, τόνισε πως δεν κρύφτηκε και δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική κι ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε είναι ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία και στις Αρχές», σημείωσε στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από τα δικαστήρια.

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη για ουζάκια με τη... νύφη της, Δέσποινα Βανδή /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η αδερφή του Παναγιώτα Μπισμπίκη, που έχει και την καλύτερη σχέση με τη Δέσποινα Βανδή, απάντησε για πρώτη φορά για την υπόθεση του αδελφού της.

Η ανάρτηση της Παναγιώτας Μπισμπίκη

Η ίδια θα εξακολουθήσει να κρατάει τη σιωπή της απέναντι στα ΜΜΕ, αφού όπως σημείωσε σε insta story της: «Δε θα γίνω προέκταση καμιάς ιστορίας που δεν είναι δική μου».