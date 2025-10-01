Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!

Μετά το τροχαίο του γνωστού ηθοποιού στη Φιλοθέη

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τον Βασίλη Μπισμπίκη από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως είναι γνωστό, μετά το συμβάν σε γειτονιά της Φιλοθέης και τις φθορές που προκάλεσε σε οχήματα, ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με τη δίκη να παίρνει αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη στο θέατρο Άλσος το 2022

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη στο θέατρο Άλσος το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, τόνισε πως δεν κρύφτηκε και δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε η συνεργάτιδά του στους αστυνομικούς

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική κι ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε είναι ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία και στις Αρχές», σημείωσε στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από τα δικαστήρια.

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη για ουζάκια με τη... νύφη της Δέσποινα Βανδή /Φωτογραφία Instagram

Η Παναγιώτα Μπισμπίκη για ουζάκια με τη... νύφη της, Δέσποινα Βανδή /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η αδερφή του Παναγιώτα Μπισμπίκη, που έχει και την καλύτερη σχέση με τη Δέσποινα Βανδή, απάντησε για πρώτη φορά για την υπόθεση του αδελφού της

Ετεοκλής: «Κακό την ώρα της δίωξης να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας»

Η ανάρτηση της Παναγιώτας Μπισμπίκη

Η ανάρτηση της Παναγιώτας Μπισμπίκη

Η ίδια θα εξακολουθήσει να κρατάει τη σιωπή της απέναντι στα ΜΜΕ, αφού όπως σημείωσε σε insta story της: «Δε θα γίνω προέκταση καμιάς ιστορίας που δεν είναι δική μου».

