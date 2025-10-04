Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή

Φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να προσέκρουσε σε διάζωμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 14:56 Κερατσίνι: Γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα
04.10.25 , 14:03 Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
04.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Ηρεμία και ξεκούραση με τη Σελήνη στους Ιχθύς
04.10.25 , 13:33 Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
04.10.25 , 13:08 Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
04.10.25 , 13:04 Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»
04.10.25 , 12:33 Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί
04.10.25 , 12:16 «Καιρός να την πουλεύουμε»: Νεοελληνική κωμωδία στο Θέατρο Art 63
04.10.25 , 12:09 Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
04.10.25 , 11:59 Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»
04.10.25 , 11:31 Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»
04.10.25 , 11:19 Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO
04.10.25 , 11:13 Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καλάβρυτα
04.10.25 , 10:21 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
04.10.25 , 09:16 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Βλασσοπούλου Ισμήνη
Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη ζωή τους έχασαν ένας 21χρονος και μια γυναίκα, αγνώστων στοιχείων, μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Αργυρούπολη, τα ξημερώματα του Σαββάτου. 

Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 21χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και να προσέκρουσε στο διάζωμα. Τόσο ο ίδιος όσο και η νεαρή συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και κατέληξαν.

Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή

Το συγκλονιστικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο αναβάτες φορούσαν κράνη, όμως ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση που τα κράνη εκτινάχθηκαν σε απόσταση 30 μέτρων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top