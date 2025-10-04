Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή

Τη ζωή τους έχασαν ένας 21χρονος και μια γυναίκα, αγνώστων στοιχείων, μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Αργυρούπολη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 21χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και να προσέκρουσε στο διάζωμα. Τόσο ο ίδιος όσο και η νεαρή συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και κατέληξαν.

Το συγκλονιστικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο αναβάτες φορούσαν κράνη, όμως ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση που τα κράνη εκτινάχθηκαν σε απόσταση 30 μέτρων.