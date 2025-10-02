Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών

«Είχαμε άγιο», λέει η γιαγιά στο STAR

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 23:48 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 23:33 Ρομά Έκλεψαν Μέχρι Και Τη Μασέλα Ηλικιωμένης
02.10.25 , 23:27 Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
02.10.25 , 22:58 Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
02.10.25 , 22:49 ΗΠΑ: Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker
02.10.25 , 22:40 Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος
02.10.25 , 22:35 Δανάη Μπάρκα: Οι φθινοπωρινές της διακοπές στις Κιτριές Μεσσηνίας
02.10.25 , 22:10 Η Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της: «Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία»
02.10.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 2/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.600.000 ευρώ
02.10.25 , 22:09 Κυψέλη: Οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του 57χρονος νοσηλευτής
02.10.25 , 21:45 Οι ψηλότερες γυναίκες της ελληνικής showbiz - Αυτό είναι το ύψος τους!
02.10.25 , 21:43 Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών
02.10.25 , 21:16 Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
02.10.25 , 21:14 Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες τις επόμενες ώρες
02.10.25 , 20:47 Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος
Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο κύκλος του αίματος στην άσφαλτο δεν λέει να κλείσει. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γιαγιά στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσυκλετιστής παρέσυρε το εγγονάκι της δύο ετών και εξαφανίστηκε. 

Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο παιδί

 «Είχαμε άγιο» 

Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου μια ηλικιωμένη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Tα αμάξια μπορεί να σταμάτησαν, ωστόσο μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, χτύπησε το καροτσάκι με το μόλις δυόμιση ετών αγοράκι.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό

Η γιαγιά του παιδιού περιγράφει στο STAR 

Η γιαγιά που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με το καροτσάκι μιλά αποκλειστικά στο STAR και περιγράφει τις ανατριχιαστικές στιγμές που έζησε. «Το παιδί δόξα τω Θεώ είναι καλά, είχαμε Άγιο», είπε σοκαρισμένη η γιαγιά του παιδιού. Πάντως, ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στο μεταξύ, το 2χρονο αγόρι νοσηλεύεται τραυματισμένο, ενώ ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή και συνελήφθη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ
 |
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top