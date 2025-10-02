Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών

Ο κύκλος του αίματος στην άσφαλτο δεν λέει να κλείσει. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γιαγιά στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσυκλετιστής παρέσυρε το εγγονάκι της δύο ετών και εξαφανίστηκε.

«Είχαμε άγιο»

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου μια ηλικιωμένη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Tα αμάξια μπορεί να σταμάτησαν, ωστόσο μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, χτύπησε το καροτσάκι με το μόλις δυόμιση ετών αγοράκι.

Η γιαγιά του παιδιού περιγράφει στο STAR

Η γιαγιά που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με το καροτσάκι μιλά αποκλειστικά στο STAR και περιγράφει τις ανατριχιαστικές στιγμές που έζησε. «Το παιδί δόξα τω Θεώ είναι καλά, είχαμε Άγιο», είπε σοκαρισμένη η γιαγιά του παιδιού. Πάντως, ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στο μεταξύ, το 2χρονο αγόρι νοσηλεύεται τραυματισμένο, ενώ ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή και συνελήφθη.