Βενεζουέλα: «Μόνος πρόεδρος ο Μαδούρο» δηλώνει η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες

«Δε θα γίνουμε ποτέ αποικία άλλης χώρας»

03.01.26 , 23:25
Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε σήμερα ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος»  της χώρας, μετά τη δήλωση νωρίτερα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η ίδια «μόλις ορκίστηκε»  πρόεδρος της χώρας έπειτα από τη σύλληψη του Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση νωρίς το πρωί στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: O Tραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη Μαδούρο

Πρώτη στη σειρά διαδοχής, η Ροντρίγκες δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη «να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη», τόνισε η Ροντρίγκες, η οποία ηγείται του Συμβουλίου Άμυνας. 

Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

Η Ροντρίγκες απαίτησε «την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες. Ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο», επανέλαβε.

Αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο: Τι διαμήνυσαν Ρωσία και Κίνα

Η Ροντρίγκες έκανε τις δηλώσεις αυτές στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας μαζί με τον αδελφό της, επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας μεσούσης της «απαγωγής» του Μαδούρο και δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία καμιάς χώρας.
 

