Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην ελληνική κοινότητα του Νιου Τζέρσεϊ ο θάνατος δύο 17χρονων μαθητριών, της ομογενούς Μαρίας Νιώτη, με καταγωγή από την Κάρπαθο, και της φίλης της Ιζαμπέλα Σάλας. Τα δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα που οδηγούσε ένας συνομήλικός τους έπεσε πάνω τους, την ώρα που έκαναν ποδήλατο στη γειτονιά τους.

Το αυτοκίνητο φέρεται να τις εκσφενδόνισε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού. «Η μαμά της ούρλιαξε, ο αδερφός της είπε ότι το χτύπημα έγινε εσκεμμένα», δήλωσε παιδί που ήταν μπροστά στο περιστατικό. Ο 17χρονος οδηγός εγκατέλειψε τις δύο μαθήτριες αιμόφυρτες, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν τα δύο κορίτσια στη ζωή.

Η οικογένεια της Μαρίας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Σκότωσαν την αδερφή μου», είπε συγκλονισμένος ο αδερφός της. Οι μητέρες των δύο κοριτσιών θρηνούν μαζί, αγκαλιά μέσα στον πόνο τους.

Ο δράστης παρενοχλούσε τη Μαρία - Είχαν κάνει περιοριστικά μέτρα

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς συγγενείς και φίλοι αποκάλυψαν ότι η Μαρία γνώριζε τον δράστη.

Είχαν γίνει καταγγελίες ότι ο 17χρονος την παρενοχλούσε συστηματικά και την παρακολουθούσε. Υπήρξε, μάλιστα, αίτημα για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, που δεν προχώρησε.

Σύμφωνα με μέλη της ελληνικής κοινότητας, ο νεαρός την παρακολουθούσε έξω από το σπίτι, στο σχολείο αλλά και διαδικτυακά. «Η οικογένεια είχε ειδοποιήσει το σχολείο και την αστυνομία εδώ και τρεις μήνες, όμως τίποτα δεν έγινε» τονίζουν.

Η εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας αν το δυστύχημα ήταν τελικά εσκεμμένη ενέργεια. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να παραδώσουν οποιοδήποτε υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ οι συμπατριώτες της Μαρίας στην Κάρπαθο μιλούν για ένα παιδί αγαπητό και χαμογελαστό, που έφυγε άδικα.

