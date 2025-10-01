Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της

Ο δράστης παρενοχλούσε τη νεαρή ομογενή - Είχαν κάνει περιοριστικά μέτρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 23:55 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
01.10.25 , 23:33 Άδειασαν Τα Δίχτυα Των Επαγγελματιών Ψαράδων
01.10.25 , 23:32 Ενοχλημένος ο Μάρκος Σεφερλής: «Δεν έχω να πω τίποτα»
01.10.25 , 23:11 Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε
01.10.25 , 23:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
01.10.25 , 22:44 Μαρία Σολωμού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες παιδικές φωτογραφίες
01.10.25 , 22:41 Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της
01.10.25 , 22:11 Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Ο γιος τους έγινε έξι μηνών!
01.10.25 , 21:45 Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
01.10.25 , 21:40 Σάλος στις Βρυξέλλες: Κονδύλια ΕΕ σε εταιρείες λογισμικού κατασκοπείας
01.10.25 , 21:33 Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
01.10.25 , 21:33 Έφτασε στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λ. Κοβέσι και «έπιασε δουλειά»
01.10.25 , 21:14 Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
01.10.25 , 20:50 Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
01.10.25 , 20:41 Έφοδος των Γάλλων σε πλοίο που εμπλέκεται στις επιθέσεις drones στην ΕΕ!
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε
Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της
Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;
Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην ελληνική κοινότητα του Νιου Τζέρσεϊ ο θάνατος δύο 17χρονων μαθητριών, της ομογενούς Μαρίας Νιώτη, με καταγωγή από την Κάρπαθο, και της φίλης της Ιζαμπέλα Σάλας. Τα δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα που οδηγούσε ένας συνομήλικός τους έπεσε πάνω τους, την ώρα που έκαναν ποδήλατο στη γειτονιά τους.

Το αυτοκίνητο φέρεται να τις εκσφενδόνισε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού. «Η μαμά της ούρλιαξε, ο αδερφός της είπε ότι το χτύπημα έγινε εσκεμμένα», δήλωσε παιδί που ήταν μπροστά στο περιστατικό. Ο 17χρονος οδηγός εγκατέλειψε τις δύο μαθήτριες αιμόφυρτες, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν τα δύο κορίτσια στη ζωή.

Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της

Η οικογένεια της Μαρίας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Σκότωσαν την αδερφή μου», είπε συγκλονισμένος ο αδερφός της. Οι μητέρες των δύο κοριτσιών θρηνούν μαζί, αγκαλιά μέσα στον πόνο τους.

Οδηγός σκότωσε 17χρονη ομογενή που έκανε ποδήλατο

Ο δράστης παρενοχλούσε τη Μαρία - Είχαν κάνει περιοριστικά μέτρα

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς συγγενείς και φίλοι αποκάλυψαν ότι η Μαρία γνώριζε τον δράστη.

Είχαν γίνει καταγγελίες ότι ο 17χρονος την παρενοχλούσε συστηματικά και την παρακολουθούσε. Υπήρξε, μάλιστα, αίτημα για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, που δεν προχώρησε.

Σύμφωνα με μέλη της ελληνικής κοινότητας, ο νεαρός την παρακολουθούσε έξω από το σπίτι, στο σχολείο αλλά και διαδικτυακά. «Η οικογένεια είχε ειδοποιήσει το σχολείο και την αστυνομία εδώ και τρεις μήνες, όμως τίποτα δεν έγινε» τονίζουν.

17χρονη ομογενής

Η εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας αν το δυστύχημα ήταν τελικά εσκεμμένη ενέργεια. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να παραδώσουν οποιοδήποτε υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ οι συμπατριώτες της Μαρίας στην Κάρπαθο μιλούν για ένα παιδί αγαπητό και χαμογελαστό, που έφυγε άδικα.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
 |
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΗΠΑ
 |
STALKER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top