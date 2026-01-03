Σέρρες: Πώς εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του πυροσβέστη

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορόια Σερρών. Η σορός του πυροσβέστη εντοπίστηκε νωρίς το πρωί από κυνηγούς σε δύσβατη περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων και κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση Χωνί.

Η σορός βρέθηκε έξω από μία καλύβα κυνηγών. Κυνηγός ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές και σήμανε συναγερμός. Υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα που έδειχναν ότι πρόκειται για τον 45χρονο πυροσβέστη, τα οποία στάλθηκαν σε φωτογραφία στη σύζυγό του, ενώ κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Ο 45χρονος είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου. Είχε φύγει με το αυτοκίνητο με τις μαρτυρίες να αναφέρουν ότι πήρε κατεύθυνση προς το βουνό. Δύο εβδομάδες αργότερα δυστυχώς, γράφτηκε ο επίλογος με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

