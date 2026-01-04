Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»

Σε αυτοκτονία παραπέμπει ο θάνατος του πυροσβέστη

Όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης για την υπόθεση στις Σέρρες / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη από τις Σέρρες, που βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στο βουνό 11 ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Σέρρες: Πώς εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του πυροσβέστη

Ο τραγικός επίλογος ήρθε στο όρος Μπέλλες, όταν η σορός του αγνοούμενου από τις 23 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε από αγρότη της περιοχής σε μεγάλο υψόμετρο και σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, κοντά σε καλύβα κυνηγών στο σημείο Χωνί. 

Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο άνδρας εντοπίστηκε ημίγυμνος, ενώ τα ρούχα του βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από το σημείο. Σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αφήσει περίπου 300 μέτρα μακριά.

Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες

Ο 45χρονος αγνοούταν από τις 23 Δεκεμβρίου και η σορός του εντοπίστηκε στις 3/1 σε δύσβατο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο πυροσβέστης, επισημαίνοντας ότι όταν ένας άνθρωπος εξαφανίζεται χωρίς ενδείξεις απαγωγής και αφήνει πίσω τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό συνήθως αποτελεί δυσοίωνο σημάδι. Όπως ανέφερε, η σορός βρέθηκε μπρούμυτα σε απόκρημνο σημείο, φορώντας μόνο εσώρουχα και κάλτσες, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε τραύματα στα χέρια, χωρίς να εντοπιστεί το αντικείμενο που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε.

«Βρέθηκε ημίγυμνος, φορούσε το μποξεράκι του και τις κάλτσες του. Ήταν μπρούμυτα πεσμένος. Είχε κόψει τις φλέβες του. Δε βρέθηκε αυτό που χρησιμοποίησε για να κόψει τις φλέβες του. Αν χρησιμοποίησε ένα ξυράφι, το πέταξε κάτω. Είναι δύσκολο να βρεθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Η ταυτοποίηση έγινε μέσω του Smart Watch που έφερε, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας, αν και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς ρούχα, επισημαίνεται ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις άνθρωποι που βρίσκονται σε ακραία ψυχολογική κατάσταση μπορεί να προχωρούν σε ενέργειες που δεν ακολουθούν λογική εξήγηση.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και τη Δευτέρα αναμένεται να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροτομής – νεκροψίας. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι αρχές δεν διαπιστώνουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη. 

Το χρονικό της εξαφάνισης του 45χρονου πυροσβέστη στις Σέρρες

Το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του. Δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ούτε άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η απουσία του δηλώθηκε μία ημέρα αργότερα, όταν η σύζυγός του, μην μπορώντας να έρθει σε επαφή μαζί του, απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο των ερευνών εκδόθηκε και Silver Alert, προκειμένου να ενισχυθεί ο εντοπισμός του.

Silver Alert πυροσβέστη στις Σέρρες

Από τις πρώτες ώρες, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να αποτυπωθεί η τελευταία πορεία που ακολούθησε. Παράλληλα, οι αρχές επιχείρησαν να ανακτήσουν δεδομένα από το smartwatch που φορούσε. Μέσω του cloud προέκυψαν πληροφορίες τόσο για τις μετακινήσεις του όσο και για την ψυχολογική του κατάσταση το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 45χρονος φέρεται να κοιμόταν πολύ λίγο τις ημέρες πριν από την εξαφάνισή του, μόλις δύο έως τρεις ώρες τη νύχτα, δείχνοντας έντονη ανησυχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν χαθούν τα ίχνη του, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, είχε ξεκουραστεί για περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Επιπλέον, καταγράφηκε μία διαδρομή στο όρος Μπέλλες που δεν συνήθιζε να ακολουθεί.

Στα στοιχεία της υπόθεσης περιλαμβάνεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο εντοπίστηκε σε τσέπη σακακιού του. Σε αυτό είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του, συνοδευόμενα από τη φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν έφερε ημερομηνία και εκτιμάται ότι προοριζόταν να το βρει η σύζυγός του.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
