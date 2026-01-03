Τραγωδία στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος πυροσβέστης

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες, ο οποίος αγνοούταν από τις 23 Δεκεμβρίου.

Όπως γνωστοποίησε η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ, η σορός που εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Κωνσταντίνο Γκίκα. Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται πως τόσο το σώμα του αγνοούμενου όσο και το όχημά του βρέθηκαν στην περιοχή «Χωνί», έπειτα από υπόδειξη κυνηγών που κινούνταν στο σημείο, ενώ εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

Το μακάβριο εύρημα έγινε τυχαία από κυνηγό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο βουνό έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση της σορού και να ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει επίσημα ταυτοποίηση της σορού, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες από τον ιατροδικαστή.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 45χρονου στις Σέρρες

Ο 45χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου από τις Σέρρες. Είχε φύγει οδηγώντας αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν η σύζυγός του, αδυνατώντας να επικοινωνήσει μαζί του, απευθύνθηκε στις αρχές. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφηθεί η τελευταία του διαδρομή. Παράλληλα, οι αρχές προσπάθησαν να αντλήσουν δεδομένα από το smartwatch που φορούσε. Από τα στοιχεία που ανακτήθηκαν μέσω cloud προέκυψαν τόσο οι κινήσεις του όσο και πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτά, ο 45χρονος φέρεται να κοιμόταν ελάχιστα τις τελευταίες ημέρες, μόλις δύο με τρεις ώρες ανά νύχτα, παρουσιάζοντας έντονη ανησυχία. Μάλιστα, το βράδυ πριν από την εξαφάνισή του, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, είχε κοιμηθεί περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Επιπλέον, εντοπίστηκε μία ασυνήθιστη διαδρομή στο όρος Μπέλλες, διαφορετική από εκείνες που ακολουθούσε συνήθως.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε σε τσέπη σακακιού του 45χρονου. Σε αυτό αναγράφονταν τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, δίπλα από τα οποία είχε γράψει τη φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία και εκτιμάται ότι είχε γραφτεί με σκοπό να το εντοπίσει η σύζυγός του.